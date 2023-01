Makijaż dla kobiet po 50-tce. Takie cienie sprawią, że będziesz wyglądać promiennie i młodo

Ognista promocja w Rossmann na ulubioną farbę do włosów wśród kobiet po 60-tce. Szach mat na siwe włosy. Modne odcienie w niskiej cenie.

Moda dla kobiet na ten sezon! Co będzie w trendach? Ten płaszcz musisz mieć

Co będzie modne?

To najtrwalsza pomadka na rynku! Wytrzyma nawet rosół, a kosztuje tylko 30 zł

Odpowiedni makijaż dla kobiet po 50-tce powinien maskować zmarszczki i podkreślać urodę. Choć wydaje się to proste, to czasami łatwo popełnić błąd. Pewnie nie raz słyszałaś, że dojrzałe kobiety powinny unikać błyszczących cieni do powiek, używać ciężkich kryjących podkładów i zrezygnować z rozświetlaczy. Nic bardziej mylnego. Matowe cienie podkreślają wszystkie zmarszczki, podobnie jak ciężkie kryjące podkłady.

Makijaż dla pań po 50-tce. Jak się malować by wyglądać młodo?

Bez względu na wiek, każda kobieta robi makijaż, po to, by podkreślić atuty urody. Jednak czasami przez źle dobrane produkty i kolory, efekt jest odwrotny od zamierzonego. Kobiety po 50. roku życia powinny postawić na jasne naturalne barwy – beże i brązy, szczególnie w przypadku makijażu dziennego. Jeśli chodzi o cienie, to lepiej zrezygnować z matowych, które nie odbijają światła i podkreślają pomarszczoną powiekę. Z kolei bardzo świecące będą załamywać światło w każdej zmarszczce. Dlatego najlepiej postawić na cienie satynowe, które rozświetlają oko ale nie podkreślają zmarszczek. Zamiast ciężkiego, matującego podkładu wybierz lekki i nawilżający. Najlepiej o ton jaśniejszy od twojej karnacji. Zastosuj też puder rozświetlający. Nie zapominaj o różu i delikatnym rozświetlaczu. Nałóż je jedynie u szczytów kości policzkowych. Ominiesz największe zmarszczki, a skóra będzie miała naturalny wygląd. W przypadku makijażu ust – zrezygnuj z matowych i bardzo błyszczących pomadek. Podobnie jak w przypadku cieni, sprawdzą się satynowe. Najlepiej w naturalnych odcieniach. Konturówka, zabezpieczy produkt przez rozlaniem się na skórze.

Najlepszy makijaż wieczorowy dla kobiet po 50-tce. Te kolory sprawią, że będziesz wyglądać elegancko

W przypadku wieczorowego makijażu dla kobiet po 50- tce zrezygnuj ze „smokey-eyes”. Lepiej postawić na jaśniejsze barwy i zrobić nieco cieńszą kreskę. Można jednak otworzyć oko dzięki doklejeniu rzęs. Zamiast mocnego koloru na powiekach, można też postawić na ponadczasową czerwień na ustach. Reszta zasad, jak w przypadku makijażu dziennego. Pamiętaj też, że ważna jest pielęgnacja cery. Zanim zaczniesz nakładać produkty kolorowe, zadbaj także o to, by skóra twarzy i dekoltu była dobrze odżywiona i nawilżona.

ZOBACZ TEŻ: Tak ubierają się eleganckie kobiety po 50-tce. 3 stylizacje, w których zadasz szyku niczym gwiazda filmowa

Sonda Makijaż dla kobiet po 50-tce. Lepiej podkreślić usta czy oczy? Usta Oczy