i Autor: Shutterstock Fryzura 2023

Fryzjerski hit na wiosnę 2023

Ta fryzura robi furorę w 2023. Kobiety po 50-tce ją pokochały. W niej każda kobieta wygląda jak modelka!

Ta fryzura okazała się hitem w 2023 roku. Jest wprost stworzona dla kobiet po 50-tce, które pragną wyglądać młodo i modnie. Uczesanie, które jest niezwykle łatwe do ułożenia, a do tego elegancka, robi furorę w salonach fryzjerskich. W tej krótkiej fryzurze każda kobieta będzie wyglądać jak modelka! Styliści są zgodni, że to cięcie sprytnie odejmie lat.