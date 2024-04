Twój ekspert w pielęgnacji skóry wrażliwej

Koncept mix&match polega na łączeniu różnych produktów Mixa w celu uzyskania najlepszych rezultatów pielęgnacyjnych. Każda z trzech propozycji została stworzona z myślą o tej elastyczności, która pozwala spersonalizować rutynę pielęgnacyjną.

Redukcja niedoskonałości

Serum przeciw niedoskonałościom Mixa z kwasem salicylowym i niacynamidem to nowość, która skutecznie redukuje niedoskonałości i wygładza skórę. Dzięki testom przeprowadzonym na skórze wrażliwej pod kontrolą medyczną, serum to zapewnia bezpieczną i skuteczną pielęgnację. Jego składniki aktywne to:

Kwas salicylowy – znany ze swoich właściwości normalizowania wydzielania sebum, stymulujących regenerację naskórka oraz działania kojącego i przeciwzapalnego.

Niacynamid – jest pochodną witaminy B3 znaną ze swoich właściwości redukujących przebarwienia, wspierających odbudowę skóry oraz działających antyoksydacyjnie i uszczelniająco na barierę hydrolipidową skóry.

Widoczne efekty serum przeciw niedoskonałościom Mixa obejmują redukcję niedoskonałości i wygładzenie skóry, co potwierdzają badania (-90% zaskórników po 4 tygodniach stosowania). Produkt ten został stworzony z myślą o łączeniu z innymi serum z gamy Mixa, tworząc skuteczne połączenia składników aktywnych, które były testowane na skórze wrażliwej pod kontrolą medyczną.

STOP przebarwieniom

Działanie serum redukującego niedoskonałości można uzupełnić kolejnym preparatem – serum Mixa z witaminą Cg i kwasem glikolowym. Jest to kosmetyk przeciw przebarwieniom, który zawiera w swojej formule dwa główne składniki aktywne, w tym:

Witaminę Cg – glukozyd askorbylu, stabilna forma witaminy C, która w kontakcie ze skórą zamienia się w witaminę C, która świetnie przenika do głębszych warstw naskórka, znana z silnych właściwości antyoksydacyjnych, przeciwstarzeniowych oraz wyrównujących koloryt skóry. Dodatkowo, wspomaga walkę z przebarwieniami.

Kwas glikolowy – ma właściwości silnie nawilżające oraz delikatnie złuszczające skórę.

Serum widocznie redukuje przebarwienia (o 23% widoczności przebarwień na skórze po 4 tygodniach stosowania), wyrównuje koloryt oraz rozświetla skórę. Jest przeznaczone do łączenia z innymi serum z gamy Mixa, co pozwala na skuteczne połączenie składników aktywnych, które były testowane na skórze wrażliwej pod kontrolą medyczną.

Nawilżenie przesuszonej skóry

Trzeci kosmetyk z serii Mixa to serum nawilżające przeciw przesuszeniom z kwasem hialuronowym i kwasem mlekowym. W jego formule znajduje się:

Kwas hialuronowy – składnik znany ze swoich właściwości nawilżających

Kwas mlekowy – głęboko nawilżająca substancja, która wpływa również na poprawę elastyczności i jędrności skóry.

Jak efektywnie łączyć składniki aktywne MIXA LAB

Kwas glikolowy i witamina C

Połączenie kwasu glikolowego z witaminą C to doskonała recepta na zwalczanie objawów starzenia się skóry i nadanie jej zdrowego blasku. Działanie złuszczające kwasu przygotowuje skórę do lepszego wchłaniania witaminy C, co pomaga w redukcji drobnych linii, zmarszczek i przebarwień. Dodatek kwasów, takich jak kwas hialuronowy lub kwas glikolowy, do serum z witaminą C, tworzy unikalną synergię, zapewniającą delikatne złuszczanie i głębokie nawilżenie. Poprawia to teksturę skóry oraz zmniejsza widoczność niedoskonałości i zmarszczek.

Niacynamid i witamina C

Niacynamid i witamina C w połączeniu świetnie współdziałają, aby wyrównać i rozjaśnić koloryt skóry, oraz wzmacniają działanie antyoksydantów, które chronią cerę. Przy łączeniu niacynamidu z produktami zawierającymi witaminę C, ważne jest, aby wybrać odpowiednie formuły i stosować ochronę przeciwsłoneczną.

Kwas hialuronowy i inne składniki aktywne

Połączenie serum zawierającego przeciwutleniacze, takie jak witamina C czy peptydy, z serum z kwasem hialuronowym jest korzystne dla cery. Witamina C chroni skórę przed uszkodzeniami oksydacyjnymi, a peptydy poprawiają jej jędrność. Kwas hialuronowy można łączyć z retinoidami lub kwasami AHA, co składa się na kompleksową strategię przeciwstarzeniową. Retinoidy stymulują odnowę komórkową i poprawiają teksturę skóry, a kwasy AHA złuszczają ją, poprawiając wchłanianie kwasu hialuronowego i nawilżają skórę.

Kwas mlekowy, hialuronowy a witamina C

Kwas mlekowy, z rodziny kwasów alfa-hydroksylowych (AHA), to wyjątkowa substancja aktywna. Dzięki swojej unikalnej strukturze molekularnej, umożliwia powolne i kontrolowane wchłanianie przez skórę. W pielęgnacji często łączy się go z innymi składnikami, jak kwas hialuronowy dla nawilżenia lub witamina C dla dodatkowej ochrony i promiennej cery. Takie połączenia pozwalają na tworzenie ukierunkowanych rutyn pielęgnacyjnych, które odpowiadają na konkretne potrzeby skóry, dodając jej zdrowy blask i poprawiając teksturę.