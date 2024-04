i Autor: materiały prasowe Rossmann

Promocje w Rosmannie

Kobiety szybko pobiegną do Rossmanna po ten puder. Jeden z największych bestsellerów Rossmanna w promocji za mniej niż 30 zł. Upiększa skórę i minimalizuje widocznośc zmarszczek

W najnowszej promocji Rossmanna kobiet znajdą prawdziwy kosmetyczny hit. Tylko do 6 maja w promocji Rossmanna jest hitowy puder sypki od jednej z polskich marek. To puder, który podbił serca wielu kobiet. Daje on satynowe wykończenie i efekt promiennej i zdrowej skóry. Nie podkreśla zmarszczek oraz faktury skóry. Świetnie sprawdzi się na cerze dojrzałej. Teraz w promocji Rossmanna ten puder sypki kupisz za mniej niż 30 zł.