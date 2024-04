i Autor: Shutterstock opalanie

Ten kosmetyk wtopi blask w Twoją skórę. Rozświetlenie, które będzie hitem

Wiosną i latem częściej sięgamy po kosmetyki rozświetlające i takie, które dodają subtelnego blasku naszej skórze. Płynne i nawilżające formuły to jest to, co nasz skóra preferuje gdy na zewnątrz panują upały. Przygotowaliśmy dla Ciebie propozycje hitowych kosmetyków, które muszą znaleźć się w Twojej wakacyjnej kosmetyczce. Dodają blasku i spektakularnego rozświetlenia.

Już od kilku lat makijaż nie dotyczy jedynie twarzy. Coraz częściej sięgamy po produkty, które konturują i rozświetlają dekolt, ramiona, a nawet brzuch. Takie rodzaj aplikowania kosmetyków sprawdza się szczególnie latem, kiedy w ten sposób możemy podkreślić opaleniznę i sprawić, że nasza skóra nabierze blasku i będzie się mienić w promieniach słonecznych. Jakie produkty wybierać? Drunk Elephant - D-BRONZI SUNSHINE DROPS Olejek Odżywiająco-Brązujący - Nadawany przez D-Bronzi muśnięty słońcem blask pochlebia każdej cerze. To prosty sposób, aby zyskać piękny wakacyjny odcień opalenizny bez przykrych konsekwencji. Surowe, nierafinowane kakao w proszku daje zastrzyk dobroczynnych dla skóry polifenoli, peptyd platynowy acety l tetrapeptide-17 wzmacnia, a chronopeptyd powiela antyoksydacyjne oddziaływanie witaminy D. i Autor: Materiały prasowe D-BRONZI SUNSHINE DROPS od Drunk Elephant Drunk Elephant - O-Bloos Rosi Drops - Skoncentrowany Róż W Kroplach Nadaje skórze piękny zaróżowiony wygląd, którego tajemnicy nikt nie pozna. Trwała, lekko zabarwiona formuła nadaje się do budowania i wygładza większość odcieni skóry. Występuje w postaci skoncentrowanych kropli, które można mieszać z innymi produktami Drunk Elephant. Kora drewna Sapan, pigment roślinny, nadaje ciepłe, różowe odcienie O-Bloos™, a silne przeciwutleniacze (biała herbata, pestki winogron i ekstrakt z kakao) zapewniają skórze dodatkową ochronę przed wolnymi rodnikami. Bez silikonów, bez wysuszających alkoholi, bez perfum i olejków eterycznych i Autor: Materiały prasowe Drunk Elephant Douglas Collection - Make-UpHoney Glow Powder Puder rozświetlający Honey Glow Powder z kolekcji Douglas nadaje skórze niesamowicie efektowny blask. W unikalnym designie przypominającym plastry miodu prezentowane są cztery połyskujące odcienie rozświetlacza, które doskonale ze sobą współgrają i pasują do absolutnie każdego odcienia skóry. Sekret: jedwabista formuła pudru zawiera najdrobniejsze cząsteczki, które w spektakularny sposób odbijają naturalne światło, nadając cerze lśniące wykończenie, które jest równie nieskazitelne, co uwodzicielskie. i Autor: materiały prasowe Douglas CHARLOTTE TILBURY - Glowgasm Beauty Light Wand - Rozświetlacz w płynie Uznane na całym świecie doskonałe rozświetlacze w płynie Beauty Light Wands od Charlotte nadają policzkom delikatny kolor i blask.Glow Gel: podkręca świetlistość skóry i dodaje jej intensywnych refleksów, które cudownie igrają ze światłem. Szybko wysycha, ale zachowuje świeżość przez cały dzień! Satynowa krzemionka użycza swoich niesamowitych właściwości maskujących, a zmysłowy olejek pozostawia ultraprzyjemną i jedwabistą skórę. Rozświetlające pigmenty tworzą wymarzone przezroczyste i zachwycające wykończenie. Wyciąg z lindery magicznie tworzy efekty świetlne dla osiągnięcia cery jaśniejącej młodością. i Autor: materiały prasowe Charlotte Tilbury