Wiele osób zapomina o tym szczególe. W styczniu zrób to z pelargoniami, a obsypią się kwiatami. Pielęgnacja pelargonii zimą

Agnieszka Morawska
2026-01-05 14:25

W styczniu pelargonie wymagają naszej uwagi. Jeśli zimujemy kwiaty, musimy zacząć je stopniowo wybudzać. Jeśli chcesz mieć piękne kwiaty na balkonie latem, musisz zająć się nimi już teraz. Kwiaciarka radzi, jak pielęgnować pelargonie zimą.

Pelargonie

i

Autor: Shutterstock
  • Pelargonie, by kwitnąć obficie od maja do przymrozków, wymagają odpowiedniego zimowania i wybudzenia.
  • Zimowanie rozpoczynamy przed przymrozkami, przenosząc rośliny do chłodnego, jasnego pomieszczenia i ograniczając podlewanie.
  • W styczniu lub lutym należy rozpocząć wybudzanie, stopniowo zwiększając temperaturę i podlewanie, aby pelargonie pięknie zakwitły wiosną.

Kiedy wybudzić pelargonie z zimowego snu i ustawić je na balkonie? Gdy dni stają się dłuższe a temperatury wyższe, wiele osób już nie może doczekać się, aż zacznie ozdabiać balkon kwiatami. Pelargonie kwitną bardzo obficie i długo. Odpowiednio pielęgnowane kwiaty cieszą nasze oczy od maja aż do pierwszych przymrozków w listopadzie. Odpowiednio zimowane mogą cieszyć nasze oczy nawet kilka lat.

Zrób to w styczniu z pelargoniami. Kwiaty bujnie zakwitną latem. Pielęgnacja pelargonii zimą

Przechowywanie pelargonii zimą w cieplejszym miejscu zaczynamy jeszcze przed pierwszymi przymrozkami. Gdy noce stają się chłodniejsze, a temperatura spada w okolice zera. Jeśli kwiaty rosną w doniczkach, wystarczy przenieść je do jasnego pomieszczenia, w którym panuje temperatura od 5 do 10 Celsjusza. Pelargonie, które rosną na rabatach, trzeba wykopać i wsadzić do donicy wypełnionej drenażem, a następnie zasypać świeżą ziemią. Podczas zimowania pelargonii unikamy obfitego podlewania. Gleba powinna być lekko wilgotna, niemal sucha. Jeśli pelargonie zimują w chłodnym pomieszczeniu, wystarczy podlewać je raz na trzy tygodnie. Łodygi powinny być mocne i zielone przez całą zimę. Podczas zimowania pelargonii dbamy o wilgotność gleby, ale nie nawozimy kwiatów. Pod koniec stycznia lub na początku lutego zaczynamy wybudzać rośliny z zimowego snu (gdy zrobimy to później, trzeba liczyć się z tym, że pelargonie później zakwitną). Jeśli chcemy, by pięknie zakwitły wiosną przenieśmy kwiaty do cieplejszego pomieszczenia lub podkręćmy temperaturę w miejscu, w którym się znajdują. Najlepsza to około 15 stopni C. W tym samym czasie możemy także zwiększyć częstotliwość podlewania. W marcu warto nawozić pelargonie i obciąć końcówki pędów. Dzięki temu roślina rozkrzewi się i obficie zakwitnie. W maju możemy przesadzić kwiaty do większych doniczek i wynieść na zewnątrz.

Super Express Google News
