Wiele osób zapomina o tym szczególe. W styczniu zrób to z pelargoniami, a obsypią się kwiatami. Pielęgnacja pelargonii zimą

Pelargonie, by kwitnąć obficie od maja do przymrozków, wymagają odpowiedniego zimowania i wybudzenia.

Zimowanie rozpoczynamy przed przymrozkami, przenosząc rośliny do chłodnego, jasnego pomieszczenia i ograniczając podlewanie.

W styczniu lub lutym należy rozpocząć wybudzanie, stopniowo zwiększając temperaturę i podlewanie, aby pelargonie pięknie zakwitły wiosną.

Kiedy wybudzić pelargonie z zimowego snu i ustawić je na balkonie? Gdy dni stają się dłuższe a temperatury wyższe, wiele osób już nie może doczekać się, aż zacznie ozdabiać balkon kwiatami. Pelargonie kwitną bardzo obficie i długo. Odpowiednio pielęgnowane kwiaty cieszą nasze oczy od maja aż do pierwszych przymrozków w listopadzie. Odpowiednio zimowane mogą cieszyć nasze oczy nawet kilka lat.

Zrób to w styczniu z pelargoniami. Kwiaty bujnie zakwitną latem. Pielęgnacja pelargonii zimą

Przechowywanie pelargonii zimą w cieplejszym miejscu zaczynamy jeszcze przed pierwszymi przymrozkami. Gdy noce stają się chłodniejsze, a temperatura spada w okolice zera. Jeśli kwiaty rosną w doniczkach, wystarczy przenieść je do jasnego pomieszczenia, w którym panuje temperatura od 5 do 10 Celsjusza. Pelargonie, które rosną na rabatach, trzeba wykopać i wsadzić do donicy wypełnionej drenażem, a następnie zasypać świeżą ziemią. Podczas zimowania pelargonii unikamy obfitego podlewania. Gleba powinna być lekko wilgotna, niemal sucha. Jeśli pelargonie zimują w chłodnym pomieszczeniu, wystarczy podlewać je raz na trzy tygodnie. Łodygi powinny być mocne i zielone przez całą zimę. Podczas zimowania pelargonii dbamy o wilgotność gleby, ale nie nawozimy kwiatów. Pod koniec stycznia lub na początku lutego zaczynamy wybudzać rośliny z zimowego snu (gdy zrobimy to później, trzeba liczyć się z tym, że pelargonie później zakwitną). Jeśli chcemy, by pięknie zakwitły wiosną przenieśmy kwiaty do cieplejszego pomieszczenia lub podkręćmy temperaturę w miejscu, w którym się znajdują. Najlepsza to około 15 stopni C. W tym samym czasie możemy także zwiększyć częstotliwość podlewania. W marcu warto nawozić pelargonie i obciąć końcówki pędów. Dzięki temu roślina rozkrzewi się i obficie zakwitnie. W maju możemy przesadzić kwiaty do większych doniczek i wynieść na zewnątrz.