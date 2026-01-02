Do kiedy choinka powinna być "ubrana"? Trzy ważne daty, jeśli chcesz zachować tradycję

Tradycja pozwala na rozebranie choinki w trzech terminach, z których najwcześniejszy to już 6 stycznia, w święto Trzech Króli.

Kolejne daty to pierwsza niedziela po Trzech Królach (11 stycznia 2026), kończąca liturgiczny okres Bożego Narodzenia, oraz 2 lutego, święto Matki Bożej Gromnicznej.

Poznaj znaczenie tych dat i zdecyduj, kiedy najlepiej pożegnać świąteczne ozdoby, by zachować tradycję!

Według tradycji choinkę można rozebrać w trzech terminach. Ci, którzy chcą posprzątać szybko, ale zgodnie z zasadami, mogą zrobić to już 6 stycznia, czyli w święto Trzech Króli, które w 2026 roku wypada we wtorek. Drugą datą jest pierwsza niedziela po święcie Trzech Króli. Niedziela Chrztu Pańskiego wypada w tym roku 11 stycznia. Ostatnim terminem na rozebranie choinki jest 2 lutego, czyli święto Matki Bożej Gromnicznej.

Kiedy rozebrać choinkę? Trzy ważne daty, jeśli chcesz zachować tradycję

6 stycznia to pierwszy termin na rozebranie choinki zgodnie z tradycją. W uroczystość Objawienia Pańskiego (święto Trzech Króli) dajemy sobie czas na to, by skupić się na tym, co przed nami. Rozebranie choinki i posprzątanie świątecznych ozdób tego dnia oznacza, że narodzenie Chrystusa już się dokonało, a my możemy świętować pamiątkę objawienia się Jezusa mędrcom ze Wschodu, a przez nich wszystkim ludziom i całemu światu. 11 stycznia 2026 to data niedzieli Chrztu Pańskiego. Wtedy kończy się liturgiczny okres Bożego Narodzenia. Według tradycji możemy wtedy rozebrać choinkę, posprzątać świąteczne ozdoby i skupić się na kolejnych wydarzeniach. W pierwszą niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego (Trzech Króli) wspominamy bowiem chrzest Jezusa Chrystusa w Jordanie, kiedy objawił się Izraelitom jako prawdziwy Mesjasz namaszczony Duchem Świętym. Skoro liturgiczny okres Bożego Narodzenia kończy się w pierwszą niedzielę po święcie Objawienia Pańskiego, to dlaczego choinka na placu św. Marka w Watykanie stoi do 2 lutego? Ponieważ właśnie wtedy obchodzone jest święto Ofiarowania Pańskiego, inaczej zwane świętem Matki Boskiej Gromnicznej. Wtedy kończy się tradycyjny okres Bożego Narodzenia, śpiewania kolęd i pastorałek. Samo święto upamiętnia ofiarowanie Jezusa Chrystusa w Świątyni Jerozolimskiej.