Rozpuść w wodzie i spryskaj rośliny, a mszyce znikną w 24 godziny. Potrzebujesz 2 składników. Domowy oprysk na mszyce

Mszyce to niewielkie owady z rzędu pluskwiaków, charakteryzujące się miękkim ciałem i różnorodnością kolorów – od zielonych, przez czarne, aż po pomarańczowe. Okazuje się, że już pojawiły się w wielu polskich ogrodach. Bardzo chętnie atakują uprawiane przez nas warzywa i kwiaty. Szkodnik ten niezwykle szybko się rozmnaża, przez co w krótkim czasie może przenieść na wiele roślin. Żywią się sokiem roślin, wysysając z nich bogate w składniki odżywcze płyny. Konsekwencje tego są opłakane - rośliny słabną, stają się mniej odporne na zmieniające się warunki pogodowe, a nawet może zahamować się ich wzrost i zmniejszyć plony. Dlatego, kiedy tylko zobaczysz, że szkodniki pojawiły się na Twoich kwiatach lub krzaczkach pomidorów, szybko przygotuj domowy oprysk na mszyce, który usunie je w jedną dobę. Rozpuść w wodzie dwa składniki i spryskaj zaatakowane przez mszyce rośliny. Do zrobienia takiego oprysku potrzebujesz w sumie trzech składników, które z pewnością masz w swoim domu.

Domowy oprysk na mszyce. Jak go przygotować i stosować?

Przepis na ten oprysk przeciw mszycom jest prosty. Najpierw rozpuść 1 łyżeczkę sody oczyszczonej w 2 litrach ciepłej wody i poczekaj, aż całkowicie wystygnie. Aby zwiększyć skuteczność tego oprysku na mszyce, warto do roztworu dodać kilka kropel płynu do mycia naczyń. Następnie przelej przygotowany roztwór do butelki z atomizerem i starannie spryskaj zaatakowane przez szkodniki rośliny w moim ogrodzie. Zabieg ten warto powtarzać co 3 dni, aby odpowiednio zabezpieczyć swoje rośliny przed mszycami.

Naturalne sposoby przeciw mszycom

Jeśli jesteś zwolennikiem ekologicznych rozwiązań, to wypróbuj naturalnych sposobów na mszyce. Są skuteczne, a do tego tanie. Po pierwsze można zasadzić w ogrodzie rośliny odstraszające mszyce, takie jak: cebula, czosnek, czy mięta. Dobry oprysk na mszyce przygotujesz z cebuli. Wystarczy zalać 1 kg cebuli 10 l wody i gotować przez 30 minut. Ostudzonym wywarem należy opryskać rośliny zaatakowane przez szkodniki. W walce z mszycą doskonale sprawdza się również ocet.

Oczywiście najlepszym sposobem na walkę z mszycami jest zapobieganie ich pojawieniu się w ogrodzie. Regularne przeglądy roślin, dbanie o ich kondycję, nawożenie i podlewanie, a także usuwanie chwastów to podstawowe działania profilaktyczne.