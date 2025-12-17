Student planował zamach. Specjalne środki ostrożności na jarmarku w Warszawie

Organizatorzy jarmarku świątecznego w Warszawie zwiększają środki bezpieczeństwa po zatrzymaniu 19-latka podejrzanego o planowanie zamachu.

Aresztowany student, Mateusz W., kontaktował się z Państwem Islamskim i planował atak w miejscu publicznym, np. na jarmarku.

Dowiedz się, jakie konkretne działania podjęto, aby chronić mieszkańców i turystów podczas świątecznych zakupów.

Zatrzymanie studenta. Planował zamach terrorystyczny

Zatrzymany student, Mateusz W., miał kontaktować się z Państwem Islamskim i planować atak w miejscu publicznym, a jarmark świąteczny był jedną z rozważanych lokalizacji. Informacje te postawiły w stan podwyższonej gotowości zarówno organizatorów wydarzeń, jak i miejskie służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Organizatorzy Jarmarku Warszawskiego zwrócili się do firmy ochroniarskiej z prośbą o zintensyfikowanie działań prewencyjnych, reagowania na wszelkie niepokojące sygnały oraz informowania o sytuacjach, które mogłyby stanowić zagrożenie dla odwiedzających.

Totalny tłum na jarmarku w Warszawie. A ceny? Lepiej nie wiedzieć!

Dwa jarmarki, służby w gotowości

W Warszawie funkcjonują dwa główne jarmarki świąteczne: jeden zlokalizowany na placu przed Pałacem Kultury i Nauki oraz drugi, równie popularny, przy Barbakanie, na Międzymurzu. W ramach przygotowań do Jarmarku pod PKiN, organizatorzy odbyli szereg spotkań z przedstawicielami służb, w tym z policją i strażą miejską. Zapewniają oni, że na bieżąco realizują wszelkie wytyczne i rekomendacje służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Współpraca obejmuje także dział ochrony i zabezpieczeń PKiN oraz inne instytucje.

Zastosowano betonowe zapory typu Jersey, które mają uniemożliwić wjazd nieuprawnionym pojazdom, stanowiąc fizyczną barierę ochronną. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwa całodobowy system ochrony osobowej, wspomagany przez zaawansowane techniczne systemy zabezpieczenia. Dodatkowo wszyscy pracownicy ochrony, organizatorzy i także wystawcy przeszli specjalistyczne szkolenia, prowadzone przez służby. Uczyli się m.in. rozpoznawania podejrzanych zachowań i właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia.

Jeśli chodzi o Jarmark na Międzymurzu, dzierżawca - organizator jarmarku - ponosi odpowiedzialność prawną za ewentualne szkody i zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa oraz zabezpieczenia obiektów po zmroku.

Miasto uspokaja, ale nie bagatelizuje zagrożenia

- W ramach działań prewencyjnych wzmocniono posterunki ochronne w PKiN, jak również zintensyfikowano patrole zewnętrzne, dokonano inwentaryzacji możliwych wjazdów na jarmark i punktów szczególnego nadzoru, przeorganizowano ustawienie małej architektury ogrodowej, dodatkowo zabezpieczając teren zarządzany przez spółkę - poinformowała rzeczniczka stołecznego ratusza, Monika Beuth.

Cały teren zarządzany przez PKiN jest objęty całodobowym monitoringiem wizyjnym połączonym z Centrum Monitorowania Sygnałów Alarmowych ZPKiN.