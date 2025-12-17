Znamy plan dla rosyjskiej ruiny w Warszawie. Trzaskowski ujawnia szczegóły

2025-12-17 10:05

− Szpiegowo z ponurego symbolu sowieckiej dominacji ma szansę wreszcie stać się miejscem służącym warszawiakom. Ogłosiliśmy konkurs architektoniczny na zagospodarowanie kompleksu przy ul. Sobieskiego 100 – zakomunikował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Wyniki konkursu będą znane w czerwcu 2026 roku. A to kolejny krok, by przywrócić do życia zdegradowaną przed lata nieruchomość.

  • Miasto ogłasza konkurs architektoniczny na adaptację dawnego kompleksu „Szpiegowa” na Mokotowie.
  • Celem jest przekształcenie zdegradowanych budynków, przejętych od ambasady rosyjskiej, w mieszkania komunalne.
  • Architekci zmierzą się z wyzwaniami przebudowy kaskadowej konstrukcji i wymogami konserwatorskimi.
  • Kiedy poznamy zwycięski projekt? O szczegółach piszemy w artykule poniżej.

Bloki „Szpiegowa” na Mokotowie to kompleks zdegradowanych budynków bezumownie zajmowanych przez lata, najpierw przez ZSRR, a potem Federację Rosyjską. Po latach batalii prawnych i nieudanych próbach wyegzekwowania należności, w 2022 roku miasto z komornikiem przejęło nieruchomość od ambasady rosyjskiej.

Na początku bieżącego roku formalnie wojewoda w imieniu Skarbu Państwa przekazał nieruchomość miastu. Rok trwały szacunki i procedury. Przeprowadzono między innymi analizę konstrukcji budynku, która wskazała jakie fragmenty można bezpiecznie usunąć, a które trzeba zostawić.

Konkurs architektoniczny na zagospodarowanie „Szpiegowa”

W końcu miasto ogłosiło konkurs na remont i zaadaptowanie ruiny tak, by mogli zamieszkać tam lokatorzy komunalni.

To kolejny krok, aby wreszcie budynki służyły stolicy i jej mieszkańcom – mówi prezydent.

Architekci mają teraz czas na wymyślenie, jak z rosyjskiej „twierdzy” stworzyć przyjazny i funkcjonalny dom komunalny. Architekci zaproszeni do złożenia ofert konkursowych zmierzą się również z problemem przebudowy wewnętrznej struktury mieszkań w kaskadowym budynku i faktem, że forma podlega ochronie konserwatorskiej. Muszą w tych warunkach dostosować budynek do obecnych przepisów i zoptymalizować przestrzeń. W koncepcji powinien się też znaleźć nowy budynek od strony ul. Sobieskiego, w miejscu obecnego pawilonu i byłego przedszkola, które zostaną zburzone.

Harmonogram i finansowanie projektu

Zwycięską koncepcję powinniśmy poznać w czerwcu 2026 roku. W październiku 2026 roku miasto planuje podpisać umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z założeniami, prace projektowe powinny się zakończyć w sierpniu 2027 roku. Wówczas będzie można ogłosić przetarg na roboty budowlane. W budżecie miasta są zabezpieczone pieniądze na tę inwestycję w wysokości ponad 132 mln zł. 

