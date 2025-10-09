Wiemy co dalej ze „Szpiegowem”. Dawne rosyjskie osiedle w Warszawie czekają wielkie zmiany

Słynne mokotowskie osiedle przy ul. Sobieskiego 100 czekają poważne zmiany. Po wielu miesiącach ciszy ratusz zapowiedział rychłe ogłoszenie konkursu na projekt przebudowy przejętych od Ambasady Rosji bloków tzw. Szpiegowa. Docelowo powstaną tu mieszkania komunalne.

O „Szpiegowie” zrobiło się głośno po inwazji Rosji na Ukrainie. Na fali rozliczeń z Federacją Rosyjską państwo upomniało się o nieruchomości bezprawnie zajmowane przez Rosjan. W ten sposób miasto odzyskało m.in. szkołę przy ul. Kieleckiej 45 na Mokotowie. W tej samej dzielnicy znajduje się wielkie osiedle, które dawniej służyło jako baza rosyjskich dyplomatów - stąd wzięła się jego specyficzna nazwa.

W 2022 r. osiedle przejął komornik, 20 stycznia 2025 r. państwo formalnie przekazało nieruchomość miastu, padły deklaracje o przebudowie i… ucichło. Przed przejęciem budynki zostały ogołocone ze wszystkiego. Ze ścian wyrwane były nawet rury i kable. Na początku tego roku ratusz ogłosił, że doprowadzenie „Szpiegowa” do porządku pochłonie 100 mln zł. W założeniach do projektu budżetu miasta na 2026 r. zapisano na ten cel 132,3 mln zł.

Dlaczego przygotowania do przebudowy tak długo trwają? – Jesteśmy w trakcie przygotowania konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji zagospodarowania nieruchomości przy ul. Sobieskiego 100 ­– informuje rzeczniczka ratusza Marzena Gawkowska. - Konkurs obejmie przebudowę istniejącego budynku, budowę nowego obiektu od strony ul. Sobieskiego oraz zagospodarowanie terenu wokół. Będzie to konkurs dwuetapowy ­– dodaje. I zapowiada, że konkurs na nowy wygląd dawnego „Szpiegowa” zostanie ogłoszony na przełomie października i listopada. Docelowo porosyjskie bloki mają pomieścić nawet 160 mieszkań komunalnych.

