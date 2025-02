Szpiegowo jest już warszawskie. Straszące osiedle na Mokotowie wypięknieje. Kiedy harmonogram prac?

Szpiegowo jest już warszawskie. Wiadomo co dalej z opuszczonym osiedlem przy Sobieskiego 100

Batalia o odzyskanie Szpiegowa ruszyła tuż po agresji Rosji na Ukrainę w 2022 r. Osiedle przy Sobieskiego 100 od lat stało opuszczone i popadało w ruinę. Było zajmowane przez ponad cztery dekady przez Rosję, od wielu lat bezprawnie. Mieszkania zajmowali pracownicy dyplomatyczni, stąd wzięła się nieoficjalna nazwa tego miejsca. W kwietniu 2022 r. komornik zajął kompleks budynków. Od tamtego czasu nieruchomość przeszła na rzecz Skarbu Państwa, a miasto jedynie nią zarządzało.

20 stycznia nastąpiło oficjalne przekazanie obiektu Warszawie. W ciągu kilku lat pojawiło się parę pomysłów na zagospodarowanie pustostanów. Jednym z nich było stworzenie w nich ośrodka dla uchodźców.

W zeszły piątek (21 lutego) wszelkie formalności zostały zakończone. Ratusz opublikował zarządzenie podpisane przez wiceprezydent Renatę Kaznowską. Teraz budynki mają przejść gruntowny remont.

Z oficjalnych informacji wiemy już, że osiedle zgodnie z lokalnym planem zagospodarowania zostanie przeznaczone na mieszkania komunalne. Część z nich zajmą policjanci. Dodatkowo będą mogły się tam znaleźć usługi podstawowe, w tym usługi publiczne.

– Mamy wreszcie przełom. To porozumienie z panem wojewodą zakłada przekazanie budynku ze Skarbu Państwa dla miasta Warszawy. W zamian za to my udostępnimy 40 mieszkań dla policjantów – wyjaśnił w styczniu Trzaskowski. Jak zaznaczył, nie wszystkie budynku nadają się do remontu. Dwa z nich od strony ul. Sobieskiego zostaną wyburzone, a na ich miejscu powstaną nowe, kilkupiętrowe obiekty.

Pełen harmonogram prac mamy poznać w ciągu kilku najbliższych tygodni. Koszt całej inwestycji oszacowano na ok. 100 mln złotych.