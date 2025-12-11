Gigantyczny cios w mafię tytoniową! CBŚP przejęło blisko 63 tony nielegalnego towaru. Skarb Państwa uratowany przed gigantyczną stratą

Służby odkryły nielegalną fabrykę tytoniu w powiecie pruszkowskim.

Zabezpieczono blisko 63 tony tytoniu bez akcyzy, co mogło narazić Skarb Państwa na straty rzędu 88 mln zł.

Zatrzymano dwóch mężczyzn, którym postawiono zarzuty. Jakie konsekwencje czekają sprawców?

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie oraz Placówki Straży Granicznej w Braniewie przeprowadzili skoordynowaną akcję na jednej posesji w powiecie pruszkowskim. - W hali magazynowej ujawniono blisko 30 ton tytoniu do palenia bez wymaganych znaków akcyzy oraz urządzenie służące do jego osuszania – informuje kom. Krzysztof Wrześniowski, rzecznik prasowy Komendanta CBŚP.

Na miejscu zatrzymano dwóch mężczyzn w wieku 49 i 50 lat, mieszkańców woj. kujawsko-pomorskiego. Podczas przeszukania posesji zabezpieczono również pojazd, w którym były urządzenia do zagłuszania sygnału GPS, pieczątki, dokumenty oraz komplet kluczy.

Jeden z zatrzymanych przyznał, że klucze prowadzą do kontenera znajdującego się w innej lokalizacji. W wyniku sprawdzenia wskazanego miejsca funkcjonariusze odnaleźli dodatkowe 10 ton nielegalnego tytoniu.

W trakcie prowadzonych działań na teren posesji wjechał ciągnik siodłowy z kontenerem. W jego wnętrzu znajdowało się kolejne blisko 13 ton tytoniu bez polskich znaków akcyzy. Dalsze czynności doprowadziły mundurowych do jeszcze jednego kontenera wypełnionego nielegalnym towarem.

Łącznie służby zabezpieczyły blisko 63 tony tytoniu. Całość została przekazana do magazynu depozytowego MUCS w Warszawie. Gdyby zabezpieczony tytoń trafił do obrotu, straty Skarbu Państwa mogłyby wynieść około 88 mln zł.

Dwaj zatrzymani mężczyźni zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie, gdzie usłyszeli zarzuty dotyczące sprowadzania, magazynowania i dystrybucji wyrobów tytoniowych bez obowiązujących znaków skarbowych akcyzy. Postępowanie prowadzi Wydział Dochodzeniowo-Śledczy Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie.

Źródło: CBŚP

Sonda Czy kupiłeś kiedyś papierosy pochodzące z przemytu? Tak Nie