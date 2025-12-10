Informatyk ukrywał przerażające materiały. Było ich ponad 40 tysięcy. Szokujące odkrycie policji!

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
2025-12-10 18:25

Stołeczni kryminalni zatrzymali 49-letniego mężczyznę, informatyka, podejrzanego o przechowywanie i rozpowszechnianie materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie małoletnich. W jego mieszkaniu odkryto wstrząsające dowody – wstępnie ponad 40 tysięcy plików z pornografią dziecięcą. Mężczyzna, który wykorzystywał swoje umiejętności do ukrywania nielegalnych treści, usłyszał zarzuty. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

  • Warszawscy policjanci zatrzymali 49-latka podejrzanego o posiadanie nielegalnych treści.
  • W jego mieszkaniu znaleziono ponad 40 tysięcy plików przedstawiających wykorzystywanie seksualne dzieci.
  • Mężczyzna, z zawodu informatyk, ukrywał dane za pomocą specjalistycznych programów.
  • Grozi mu do 5 lat więzienia; to już szesnasta taka sprawa w ostatnim czasie w stolicy.

Stołeczni kryminalni namierzyli i zatrzymali mężczyznę, który przechowywał treści przedstawiające seksualne wykorzystywanie małoletnich. 49-latek został zatrzymany w swoim warszawskim mieszkaniu. Biegły z zakresu badań informatycznych, który uczestniczył w przeszukaniu mieszkania, odkrył wstępnie w urządzeniach należących do mężczyzny ponad 40 tysięcy plików przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci.

- Dokładna liczba plików będzie znana po przeprowadzeniu dokładnej analizy zabezpieczonych urządzeń. 49-latek, który z zawodu jest informatykiem, starał się jak najlepiej ukryć nielegalne dane, a do pobierania plików wykorzystywał swoje umiejętności i specjalistyczne programy - poinformował mł. asp. Bartłomiej Śniadała z KSP.

Ustalenia kryminalnych, a także zgromadzony materiał dowody przez policjantów stołecznego Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego, pozwoliły na przedstawienie mężczyźnie zarzutów z art. 202 kodeksu karnego, za co grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.Postępowanie nadzorowane jest przez Prokuraturę Rejonową Warszawa-Śródmieście. Mężczyzna usłyszał zarzuty.

49-latek jest szesnastą osobą, którą stołeczni kryminalni wytropili i zatrzymali w ciągu ostatnich miesięcy za podobne przestępstwa. Niektórzy z namierzonych przestępców odbywają już kary pozbawienia wolności, część z podejrzanych przebywa też w tymczasowych aresztach.

Źródło: KSP

POLICJA
WARSZAWA.