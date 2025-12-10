Marta Nawrocka wystawiła swoją sukienkę na licytację! Wydało się, jaki rozmiar nosi

Pierwsza Dama, Marta Nawrocka, przekazała sukienkę na aukcję charytatywną.

Kreacja, którą miała na sobie podczas ważnych wydarzeń, wzbudziła kontrowersje i stała się symbolem siły.

Dochód z licytacji zasili fundację "Wstawaj Alicja!", pomagającą osobom z niepełnosprawnościami neurologicznymi.

Dowiedz się więcej o historii sukienki i fundacji, która inspiruje do pomagania!

Marta Nawrocka od początku pełnienia funkcji pierwszej damy RP jest bardzo aktywna. Teraz postanowiła wesprzeć fundację "Wstawaj Alicja!", przekazując na licytację charytatywną jedną ze swoich sukienek. Chodzi o białą kreację ze złotymi guzikami, którą miała na sobie na wieczorze wyborczym Karola Nawrockiego 18 maja 2025 roku oraz podczas wręczenia Karolowi Nawrockiemu uchwały PKW w sprawie stwierdzenia wyniku wyborów prezydenta RP.

- To właśnie w tej kreacji Pierwsza Dama wystąpiła podczas dwóch oficjalnych uroczystości. Jej wybór był szeroko komentowany, a sama sytuacja spotkała się z niezrozumieniem i hejtem, przynosząc Jej i Jej rodzinie wiele trudnych chwil. Gestem przekazania sukienki na cele charytatywne Pani Marta Nawrocka nadała całej historii zupełnie nowy wymiar. Sukienka, która stała się przedmiotem publicznej krytyki, dziś jest symbolem siły, dobroci i empatii - czytamy w opisie aukcji.

Z opisu produktu dowiadujemy się, że to sukienka marki Swing Fashion wykonana w 100 proc. z poliestru. Podany jest także rozmiar: 36. Na 10 grudnia sukienkę licytują 32 osoby, a jej cena zatrzymała się na 10 750,00 zł. Licytacja kończy się tego samego dnia o 15:00.

Fundacja "Wstawaj Alicja!"

Cały dochód z licytacji zostanie przekazany fundacji "Wstawaj Alicja!", która pomaga osobom z niepełnosprawnościami neurologicznymi, które wymagają rehabilitacji, która jest ich jedyną szansą na powrót do prawności lub pomoże spowolnić przebieg choroby.

- Fundacja Wstawaj Alicja powstała dla 17-letniej Alicji Mazurek, która po wypadku samochodowym przez dwa lata walczyła o życie. Po ludzku walkę przegrała, ale swoim marzeniem o pomaganiu zostawiła niepisany testament w postaci fundacji, która dziś pomaga 140 Podopiecznym - czytamy w opisie aukcji.

