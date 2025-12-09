Nawrocki stał obok instrumentu i aż go kusiło! Nie mógł się powtrzymać. Nagranie krąży po sieci!

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2025-12-09 9:26

W Pałacu Prezydenckim już da się odczuć świąteczną atmosferę. W poniedziałek, 8 grudnia, trafiło tam światełko betlejemskie, które prezydentowi i jego żonie przekazali harcerze. Wydarzeniu towarzyszył występ harcerskiego zespołu. Karol Nawrocki poczuł świąteczny klimat i sam zapragnął... zagrać na drzewie rurowym!

Tradycja przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju prezydentowi sięga wielu lat. Już w okresie prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego harcerze przynosili światło. W tym roku po raz pierwszy nastąpiło przekazanie światła prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. 

Cieszę się, że odwiedziliście Pałac Prezydencki z piękną tradycją dzielenia się tym, co ważne. Dzisiaj rozpoczynamy kontynuowanie tej tradycji na kolejnych 5 lat. Już dziś zapraszam w kolejnych latach. Nie wyobrażamy sobie z moją żoną i współpracownikami naszej Wigilii bez Światła Pokoju – powiedział Karol Nawrocki. 

Nawrocki zaskoczył! Chciał zagrać na instrumencie 

Spotkanie pary prezydenckiej z harcerzami towarzyszyło też wspólne śpiewanie kolęd i występ zespołu harcerzy. Uwagę prezydenta wzbudził jeden z instrumentów. Było to drzewo rurowe, czyli instrument perkusyjny składający się z zestawu powieszanych dzwonków. Jest to instrument pomocniczej i używa się go do tworzenia specjalnych efektów dźwiękowych.

Faktycznie, przy kolędach instrument dawał wyjątkowe wrażenie, nic dziwnego, że prezydent chciał na nim zagrać. Gdy zakończono śpiew pięknej kolędy  "Dzisiaj w Betlejem", nagle Nawrocki zwrócił się do grającej na instrumencie harcerki i zapytał, czy może dotknąć dzwonków. Widać, że bardzo mu się to podobało. Nagranie tej sytuacji szybo trafiło do sieci. 

Betlejemskie Światło Pokoju - skąd pochodzi ta tradycja? 

Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Linz w Austrii jako część bożonarodzeniowych działań charytatywnych. Akcja nosiła nazwę „Światło w ciemności”. Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy. ZHP włącza się w akcję od 1991 roku. Tradycyjnie ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie – raz na Słowacji, raz w Polsce. Wczoraj przedstawiciele ZHP odbiorali Światło w Zakopanem. Następnie harcerze przekażą ogień instytucjom, organizacjom, parafiom, urzędom. 

