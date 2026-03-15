To wideo łamie serca. Marta Kaczyńska pokazała, jacy byli jej rodzice

Marta Kaczyńska udostępniła prywatne nagranie Lecha i Marii Kaczyńskich, wzbudzając falę emocji.

Wideo ukazuje byłą parę prezydencką w intymnych chwilach, z dala od polityki.

Internauci są poruszeni, dziękują za wspomnienia i wspominają Lecha Kaczyńskiego jako wizjonera.

Niezwykłe nagrania sprzed lat

Wideo to prawdziwa podróż w czasie, ukazująca Lecha i Marię Kaczyńskich w zupełnie innej odsłonie, z dala od politycznych sporów i medialnego zgiełku. Nagrania, choć nieme, mówią więcej niż tysiąc słów. Widzimy na nich uśmiechniętych rodziców, spędzających czas z rodziną, w domowych pieleszach. To obrazy pełne ciepła, miłości i zwykłej codzienności, która nagle została przerwana w tragiczny sposób.

Internauci nie kryją wzruszenia: "Pamiętamy!"

Pod postem Cieszyńskiego pojawiły się setki komentarzy, w których internauci dziękowali za możliwość zobaczenia tak intymnych wspomnień. Wiele osób podkreślało, jak bardzo brakuje im byłej pary prezydenckiej, nazywając Lecha Kaczyńskiego "wizjonerem" i "człowiekiem, który czuł największą miłość do Polski".

"Piękne kochające się małżeństwo" – pisze jedna z internautek, dodając, że "los był dla nich okrutny, mimo woli dalej są razem u naszego ojca". Te słowa doskonale oddają sentyment i nostalgię, z jaką Polacy wspominają Lecha i Marię Kaczyńskich. Komentarze pełne są podziwu dla ich wzajemnej miłości i poświęcenia dla kraju, co świadczy o tym, że ich dziedzictwo wciąż żyje w pamięci społeczeństwa.

Dlaczego te nagrania są tak ważne?

W dobie, gdy pamięć o przeszłości często staje się przedmiotem sporów, takie osobiste wspomnienia mają niezwykłą moc. Pozwalają one na chwilę zatrzymać się i spojrzeć na Lecha i Marię Kaczyńskich nie tylko przez pryzmat ich funkcji publicznych, ale przede wszystkim jako na ludzi – kochających małżonków i oddanych Polaków. To unikatowa okazja, by zobaczyć ich w momentach, które były świadectwem ich wzajemnej miłości i zaangażowania. Klip przypomina o ich dziedzictwie, które wciąż inspiruje i budzi głębokie emocje w polskim społeczeństwie, a reakcje internautów są tego najlepszym dowodem.

Poniżej galeria zdjęć: Marta Kaczyńska z synem na spacerze

24

Express Biedrzyckiej - WSTĘP