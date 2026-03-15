To wideo łamie serca. Marta Kaczyńska pokazała, jacy byli jej rodzice

Weronika Fakhriddinova
2026-03-15 17:30

Marta Kaczyńska rzadko otwiera się na temat prywatnych wspomnień związanych z rodzicami. Tym razem jednak zrobiła wyjątek, udostępniając w mediach społecznościowych niezwykły materiał, który wzruszył tysiące internautów. To czarno-biały klip wideo, pierwotnie opublikowany przez Janusza Cieszyńskiego, przedstawiający Lecha i Marię Kaczyńskich w chwilach, których większość z nas nie miała okazji zobaczyć.

i

Autor: Art Service / Super Express Marta Kaczyńska w Łazienkach
Niezwykłe nagrania sprzed lat

Wideo to prawdziwa podróż w czasie, ukazująca Lecha i Marię Kaczyńskich w zupełnie innej odsłonie, z dala od politycznych sporów i medialnego zgiełku. Nagrania, choć nieme, mówią więcej niż tysiąc słów. Widzimy na nich uśmiechniętych rodziców, spędzających czas z rodziną, w domowych pieleszach. To obrazy pełne ciepła, miłości i zwykłej codzienności, która nagle została przerwana w tragiczny sposób.

Internauci nie kryją wzruszenia: "Pamiętamy!"

Pod postem Cieszyńskiego pojawiły się setki komentarzy, w których internauci dziękowali za możliwość zobaczenia tak intymnych wspomnień. Wiele osób podkreślało, jak bardzo brakuje im byłej pary prezydenckiej, nazywając Lecha Kaczyńskiego "wizjonerem" i "człowiekiem, który czuł największą miłość do Polski".

"Piękne kochające się małżeństwo" – pisze jedna z internautek, dodając, że "los był dla nich okrutny, mimo woli dalej są razem u naszego ojca". Te słowa doskonale oddają sentyment i nostalgię, z jaką Polacy wspominają Lecha i Marię Kaczyńskich. Komentarze pełne są podziwu dla ich wzajemnej miłości i poświęcenia dla kraju, co świadczy o tym, że ich dziedzictwo wciąż żyje w pamięci społeczeństwa.

Dlaczego te nagrania są tak ważne?

W dobie, gdy pamięć o przeszłości często staje się przedmiotem sporów, takie osobiste wspomnienia mają niezwykłą moc. Pozwalają one na chwilę zatrzymać się i spojrzeć na Lecha i Marię Kaczyńskich nie tylko przez pryzmat ich funkcji publicznych, ale przede wszystkim jako na ludzi – kochających małżonków i oddanych Polaków. To unikatowa okazja, by zobaczyć ich w momentach, które były świadectwem ich wzajemnej miłości i zaangażowania. Klip przypomina o ich dziedzictwie, które wciąż inspiruje i budzi głębokie emocje w polskim społeczeństwie, a reakcje internautów są tego najlepszym dowodem.

Poniżej galeria zdjęć: Marta Kaczyńska z synem na spacerze

Marta Kaczyńska z synem na spacerze
Galeria zdjęć 24
Express Biedrzyckiej - WSTĘP
Sonda
Czy Maria Kaczyńska była dobrą pierwszą damą?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki