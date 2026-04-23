Już pół miliona bieda-emerytów w Polsce! „Tyle lat pracowałam i g...no z tego mam!”

Adam Feder
2026-04-23 16:49

Już niemal pół miliona Polaków dostaje tzw. bieda-emeryturę, czyli mniej niż 1800 złotych na rękę miesięcznie. Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że emeryturę niższą niż minimalna pobiera aż o 30 tysięcy więcej osób niż rok temu! Adam Feder poszedł z mikrofonem i kamerą na ulice Warszawy i rozmawiał z seniorami, którzy przyznają, że po opłaceniu rachunków ledwo starcza im na życie.

Autor: Super Express/ Youtube

„Przyszłam, bo nie mam nic w domu” – mówiła kobieta, którą Adam Feder spotkał przed jadłodajnią Caritasu przy ulicy Grochowskiej w Warszawie. Gdy reporter zapytał o wysokość emerytury, seniorka nie kryła rozgoryczenia. „ Mam za mało. Tylko się męczę, bo muszę jakoś żyć”.

„Tyle lat pracowałam, a mam 1100 zł emerytury” – żaliła się kolejna emerytka. „Złodziej na złodzieju, złodziejem pogania” – gniewała się seniorka, która musi dorabiać do marnego świadczenia, stojąc przed bazarem Szembeka w Warszawie i handlując ubraniami.

Inna kobieta miała apel do rządzących. „Niech oni, kurna, przejdą na umowy zlecenie i niech pracują na tych naszych warunkach. Niech oni mają takie umowy jak my” – mówiła wzburzona. Jak przyznała, sama latami pracowała na śmieciówkach. „Niestety do emerytury mi tego nie doliczyli” – tłumaczyła.

„Jakoś trzeba sobie radzić. Makaron się dostaje, jakąś puszkę i zawsze te parę groszy... jakoś dożyje się. Żyje się z tym...” – skwitowała gorzko kolejna seniorka, którą Adam Feder spotkał w kolejce do jadłodajni Caritasu. Obejrzyjcie najnowsze Komentery!

