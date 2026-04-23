Krzysztof Jackowski podał rysopis przyszłego prezydenta Polski. Kto pasuje?

Krzysztof Jackowski, "jasnowidz z Człuchowa", jest postacią medialną, która buduje swój wizerunek od lat 90., wykorzystując media tradycyjne i internet do dzielenia się swoimi wizjami, komentarzami politycznymi i scenariuszami katastroficznymi, co przynosi mu dużą popularność i zaangażowanie odbiorców.

W swoich najnowszych wizjach Jackowski koncentruje się na roku 2028, przewidując globalne procesy, które mają znacząco zmienić układ sił i sposób życia, oraz zmianę na najwyższym szczeblu władzy w Polsce.

Jackowski twierdzi, że w 2028 roku widzi nową postać na stanowisku prezydenta Polski, który miałby zastąpić Karola Nawrockiego, mimo że obecny prezydent powinien jeszcze rządzić, co sugeruje nieoczekiwaną zmianę.

Krzysztof Jackowski od dziesięcioleci zajmuje unikalną pozycję w polskiej przestrzeni publicznej. Łączy w sobie elementy popkultury, mediów i zbiorowych emocji. Dla jednych jest bohaterem reportaży o "niewyjaśnionym", dla innych obiektem żartów i internetowych dyskusji. Na YouTube stworzył własne uniwersum wizji, przeczuć, komentarzy politycznych i scenariuszy katastroficznych. Jego kanał to hybryda kroniki obaw współczesności, internetowego show i komentarza do bieżących wydarzeń. Nagrania jasnowidza regularnie osiągają dziesiątki tysięcy odsłon. Tym razem postanowił przepowiedzieć, kto zostanie nowym prezydentem Polski.

Nowy prezydent Polski wg Jackowskiego

Krzysztof Jackowski ponownie znalazł się w centrum uwagi internautów. W swojej najnowszej transmisji internetowej przedstawił wizje dotyczące globalnych napięć politycznych oraz możliwych konsekwencji dla Polski w 2026 roku. W najnowszej relacji odwołał się do roku 2028, który, jak twierdzi, ma przynieść wydarzenia o wyjątkowej, przełomowej skali. W jego ocenie to właśnie w tym okresie dojdzie do globalnych procesów, które znacząco zmienią układ sił i sposób życia całych społeczeństw.

Jackowski twierdzi również, że rok 2028 może przynieść zmianę na najwyższym szczeblu władzy w Polsce. W jego obrazie pojawia się nowa postać. To polityk o charakterystycznym wyglądzie.

- Nie widzę obecnego prezydenta, choć chyba jeszcze powinien rządzić - wyjaśnia.

W innej części swojej wizji dodaje, że widzi „szczupłego człowieka w okularach”, który miałby zastąpić Karola Nawrockiego. Ten opis pasuje do wielu polityków, na przykład Mateusza Morawieckiego, Szymona Hołowni czy Włodzimierza Czarzastego. Nie wykluczone, że do tej pory inni znani szczupli politycy zaczną nosić okulary.

Warto jednak pamiętać, ze wszelkich wróżb czy przepowiedni nie powinno się brać za pewnik, zwłaszcza przy tak dynamicznie zmieniającej się sytuacji geopolitycznej.

