To będzie lato, jakiego nikt jeszcze nie przeżył. Górale nie mają co liczyć na arabskich turystów. Pogoda zaskoczy już w lipcu 2026

Po zmiennej wiośnie, lato 2026 zapowiada się cieplejsze niż zazwyczaj, z temperaturami powyżej średniej.

Czerwiec przyniesie więcej ciepła, a lipiec i sierpień będą najbardziej upalne, z dniami powyżej 30°C i tropikalnymi nocami.

Spodziewane są również lokalne burze z gradem i silnym wiatrem oraz okresowe ochłodzenia.

Jakie regiony Europy czekają ekstremalne upały i gdzie ryzyko pożarów będzie największe?

Jaka będzie pogoda na lato 2026? Kiedy przyjdą upały?

Wiosna 2026 jak na razie pozostaje klasycznym miszmaszem pogodowym. Po dość ciepłym i słonecznym marcu przyszedł chłodny i wietrzny kwiecień. Prognozy pogody na pierwszy w sezonie długi weekend również nie napawają optymizmem. Temperatury nie będą rozpieszczały, a w wielu rejonach może pojawić się deszcz. Synoptycy wskazują, że na majówkę 2026 czeka nas pogoda na poziomie 10-13 st. Celsjusza.

Czy tak zmienna pogoda utrzyma się aż do lata? Najnowsze modele pogodowe wskazują, że lato 2026 będzie upalne z temperaturami nieco powyżej normy. Odchylenie nie będzie jednak wysokie i może wynieść zaledwie 1 st. Celsjusza. Podobne dane przedstawił IMGW. Według ich prognoz czerwiec 2026 będzie zdecydowanie cieplejszy, ale już w lipcu pogoda wróci do średniej normy z ostatnich lat.

Prognozy pogody na lato 2026 wskazują, że czekają nas dni z upałami i temperaturami powyżej 30 st. Celsjusza. Mogą jednak pojawić się lokalne ochłodzenia oraz porywiste burze. Częstsze będą również noce tropikalne, czyli takie, kiedy temperatura nie spada poniżej 20 stopni, co może być uciążliwe zwłaszcza w dużych miastach. Po okresach upałów pojawią się burze z ulewami, gradem i silnym wiatrem. Lokalnie możliwe są podtopienia. Czerwiec może być bardziej zmienny, z przeplataniem ciepłych dni i chłodniejszych okresów, natomiast lipiec i sierpień zapowiadają się jako najbardziej stabilne, ale też najgorętsze miesiące

Pogoda na lato 2026 w Europie. Gdzie będzie najcieplej?

a południu Europy szykuje się prawdziwy piec. W Hiszpanii, Włoszech czy Grecji temperatury mogą regularnie przekraczać 35 stopni, a fale upałów będą dłuższe niż w poprzednich latach. W niektórych regionach możliwe są nawet rekordy temperatur oraz zwiększone ryzyko pożarów lasów

Europa Zachodnia, w tym Francja i Niemcy, również odczuje skutki ocieplenia. Tam lato ma być bardzo ciepłe, ale bardziej wilgotne niż na południu. To oznacza częste burze i intensywne opady deszczu

Na północy Europy, w Skandynawii, temperatury będą wyższe niż zwykle, ale bez ekstremalnych upałów. Tam lato zapowiada się jako łagodniejsze, choć z większą ilością opadów.

