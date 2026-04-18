Pogoda w majówkę 2026 przepędzi fanatyków grillowania? Synoptycy wskazują, że będzie jak w PRL-u, gdy na pochodach pierwszomajowych wszyscy mieli ze sobą to

Jaka będzie pogoda w majówkę 2026? Sprawdź, co mówią najnowsze prognozy

Kwiecień w tym roku idealnie wpasowuje się we wszystkie przesądy dotyczące wiosny. Pierwsze dni kwietnia 2026 były pochmurne, zimnie i wiał porywisty wiatr. Obecnie pogoda się nieco uspokoiła i najbliższych dniach będzie cieplej i bardziej słonecznie. W wielu rejonach Polski temperatury będą wynosiły ponad 15 st. Celsjusza. Nie oznacza to jednak, że taka pogoda utrzyma się aż do majówki 2026. Ta może okazać się bowiem bardzo kapryśna.

Meteorolodzy wskazują, że wraz z końcem kwietnia nastąpi tąpniecie pogody. Przełom kwietnia i maja może okazać się nawet o 2 st. Celsjusza chłodniejszy niż średnia wieloletnia. Modele pogodowe zakładają, że termometry w całym kraju wskażą temperatury na poziomie kilkunastu stopni Celsjusza. W niektórych regionach temperatury wyniosą 16 st. Celsjusza. W nocy mogą pojawić się lokalne przymrozki, a w wiekszości rejonów temperatura nocą spadnie do około 6 st. Celsjusza. Prognozy baryczny wskazują, że w dniach 1-3 maja 2026 Polska znajdzie się pomiędzy skrajem wyżu i polem obniżonego ciśnienia. Lokalnie mogą wystąpić burze, a nawet ulewne deszcze. W wielu miejscach Polski majówka może okazać się deszczowa i podczas spacerów koniecznie będą parasole. Trzeba podkreślić, że wszystkie modele pogodowe dotyczące pogody na majówkę 2026 są jeszcze obarczone dużym ryzykiem. Przewidywania Europejskiego Centrum Prognoz Średnioterminowych (ECMWF) wskazują, że pogoda na majówkę 2026 może bowiem być cieplejsza nawet o 2 st. Celsjusza niż w ostatnich latach.

Majówka w PRL-u. Jak obchodzono pochody pierwszomajowe?

Wszystko zaczynało się 1 maja, czyli Świętem Pracy. To był jeden z najważniejszych dni w kalendarzu PRL, a jednocześnie największy pokaz organizacyjnej siły państwa. W miastach organizowano ogromne pochody, które przechodziły głównymi ulicami, często w stronę trybun honorowych ustawionych na centralnych placach. Tam stały partyjne elity, machały do tłumów i odbierały „spontaniczne” owacje. W rzeczywistości spontaniczność była raczej umiarkowana, bo udział w pochodach bywał formalnie obowiązkowy – szkoły, zakłady pracy i instytucje miały swoje wyznaczone delegacje. Transparenty, czerwone flagi, hasła o jedności klasy robotniczej i sukcesach planu pięcioletniego tworzyły tło, które trudno było pomylić z czymkolwiek innym. Po oficjalnej części przychodził jednak moment, na który wielu czekało bardziej niż na przemówienia – czyli „prywatna majówka”. Ludzie rozchodzili się do domów, na działki pracownicze, nad rzeki i jeziora. W PRL działka była czymś więcej niż ogródkiem – to była mała oaza wolności. Tam pojawiały się pierwsze kiełbasy z grilla (a raczej z prowizorycznego rusztu), piwo z butelki i radio grające z trzeszczącym odbiorem. W czasach, gdy dostęp do mięsa i alkoholu bywał ograniczony, majówkowe „zaopatrzenie” często było efektem długich przygotowań i znajomości w sklepie mięsnym.

2 maja formalnie nie był wtedy dniem wolnym, choć w praktyce wiele osób brało urlop na żądanie albo „kombinowało” zwolnienia. W szkołach i zakładach pracy organizowano różne wydarzenia, ale atmosfera była już dużo luźniejsza niż dzień wcześniej. To był moment przejściowy – między państwowym ceremoniałem a prywatnym odpoczynkiem. W wielu miejscach zaczynały się wyjazdy „na własną rękę” – pociągami, autokarami zakładowymi albo po prostu Syrenką zapakowaną po dach.

3 maja miał natomiast długą i skomplikowaną historię. W PRL przez wiele lat nie był oficjalnie świętowany jako rocznica Konstytucji 3 Maja, bo władze niechętnie odnosiły się do tradycji przedwojennych i narodowych. Dopiero w 1981 roku przywrócono jego państwowy charakter. Wcześniej dzień ten bywał cichy, nieoficjalny, czasem wykorzystywany na rodzinne spotkania, spacery albo dalszy ciąg majówkowego odpoczynku – już bez czerwonych flag i przemówień.

7