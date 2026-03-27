Krótsza majówka 2026 napędza wzrost wyjazdów na Wielkanoc. Gdzie najchętniej podróżują Polacy?

Wielkanocne podróże Polaków zyskują na popularności, a liczba rezerwacji wzrosła o 85% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Mimo wzrostu popytu, średnie ceny lotów spadły o 25%, co czyni wiosenne wyjazdy bardziej dostępnymi.

Polacy wybierają krótsze i bardziej spontaniczne podróże, dominują Włochy i Hiszpania, ale rośnie też zainteresowanie Rumunią czy Phuket.

Odkryj, które kierunki są najbardziej popularne i dlaczego warto rozważyć wyjazd na Wielkanoc w tym roku!

Popularność wiosennych podróży w okresie Wielkanocy z roku na rok systematycznie rośnie. Z danych Kiwi.com wynika, że w ubiegłym roku liczba rezerwacji wzrosła o 60% w porównaniu z 2024 rokiem, a w tym roku wzrost jest jeszcze większy i sięga +85%. Jednocześnie, wbrew typowemu trendowi wysokiego sezonu, średnie ceny spadły rok do roku o 25%, co sprawia, że podróże na Wielkanoc stały się bardziej dostępne, mimo dużego popytu. Włochy i Hiszpania nadal dominują jako najpopularniejsze kraje docelowe. Na znaczeniu zyskują także Rumunia, Szwajcaria, Nicea i Phuket. Tegoroczne dane Kiwi.com wskazują również na zmianę zachowań podróżnych - Polacy decydują się na krótsze i bardziej spontaniczne wyjazdy.

Od dłuższego czasu obserwujemy polskich podróżnych i wyraźnie widzimy rosnący trend wyjazdów wielkanocnych, zarówno w tym, jak i w ubiegłym roku. Szczególnie interesujące jest to, że pomimo zwiększonego popytu ceny lotów w tym ‘wysokim sezonie’ faktycznie spadły w porównaniu z poprzednimi latami, i to o 25%, co tworzy sprzyjające warunki do podróżowania w okresie Wielkanocy. Dodatkowo, krótsza majówka może być kluczowym czynnikiem zachęcającym podróżnych do wcześniejszych wyjazdów zagranicznych wiosną

- mówi Daniela Chovancová, Senior PR & External Communications Manager w Kiwi.com.

Czy Polacy stają się bardziej spontaniczni?

W tym roku wzrost zainteresowania podróżami wielkanocnymi jest jeszcze większy niż rok temu i wynosi +85%. Dane Kiwi.com pokazują także zmianę w zachowaniu podróżnych: Polacy wybierają krótsze i bardziej spontaniczne wyjazdy. Czas między rezerwacją a wyjazdem jest coraz krótszy, co oznacza, że decyzje o podróży podejmowane są bliżej daty wylotu. Z kolei same wyjazdy są nieco krótsze niż w poprzednich latach. Wskazuje to na rosnącą preferencję dla elastycznych, krótkich wypadów, które łatwo dopasować do napiętych harmonogramów, szczególnie gdy tradycyjne okresy urlopowe są mniej dogodne.

Jednocześnie utrzymująca się popularność zarówno dobrze znanych, jak i nowych kierunków odzwierciedla równowagę między potrzebą bezpieczeństwa a chęcią odkrywania. Podczas gdy południowoeuropejskie destynacje pozostają podstawowym wyborem na Wielkanoc, rosnące zainteresowanie takimi miejscami jak Rumunia czy odległymi kierunkami, jak Phuket, pokazuje, że polscy podróżni coraz chętniej dywersyfikują swoje wybory. W połączeniu z niższymi cenami i lepszą dostępnością wskazuje to na dynamicznie zmieniający się krajobraz podróży w nadchodzącym sezonie wiosennym.

TOP 10 kierunków na Wielkanoc

Trendy podróżnicze wśród Polaków pokazują silne zainteresowanie zarówno klasycznymi europejskimi kierunkami, jak i bardziej egzotycznymi destynacjami. Do najpopularniejszych należą:

Włochy,

Hiszpania,

Wielka Brytania,

Grecja,

Francja – co odzwierciedla zamiłowanie do kultury, kuchni i wyjazdów miejskich.

Jednocześnie dużym zainteresowaniem cieszą się słoneczne wyspy, takie jak Malta i Portugalia, a także dalekie kierunki, jak Tajlandia. Północne krajobrazy Norwegii oraz nadmorskie perełki, takie jak Chorwacja, również przyciągają turystów, uzupełniając listę najczęściej wybieranych destynacji przez Polaków planujących podróże.

Wybierasz się na Wielkanoc? Sprawdź, co warto zobaczyć w tym roku!

Wiosną 2026 roku Europa ponownie staje się tętniącą życiem sceną różnorodnych obchodów wielkanocnych, od tradycji ludowych i festiwali kulturalnych po wydarzenia muzyczne skierowane do młodszych odbiorców czy głęboko duchowe doświadczenia.

Wielka Brytania, niezmiennie wśród wielkanocnych faworytów Londyn, jak wskazują dane Kiwi.com, pozostaje jednym z najpopularniejszych kierunków na Wielkanoc. W Battersea Park odbywa się kolorowa parada Easter Bonnet Parade, celebrująca wiosnę i życie rodzinne. To wydarzenie o wizualne, łączące tradycję ze współczesną kulturą miejską.

Europa Środkowa, czyli pas wielkanocnych jarmarków

W całej Europie Środkowej rozciąga się „pas jarmarków wielkanocnych”, obejmujący Niemcy, Węgry, Polskę i Francję. Miasta takie jak Budapeszt, Norymberga, Berlin oraz miejscowości w Alzacji wyróżniają się tradycjami ludowymi, warsztatami zdobienia pisanek, regionalną kuchnią i przyjazną, rodzinną atmosferą. Dzięki dogodnym połączeniom lotniczym są to idealne kierunki na spontaniczne, wiosenne wypady.

Włochy z nowoczesną odsłoną Wielkanocy we Florencji

We Florencji Wielkanoc nabiera współczesnego charakteru w dniach 4–6 kwietnia, za sprawą festiwalu Decibel Easter Festival. To duże, halowe wydarzenie muzyki elektronicznej zamienia renesansowe miasto w tętniące życiem centrum nocne, przyciągając młodszych podróżnych, którzy chcą połączyć kulturę z rozrywką klubową.

Francja i wysoka kultura w Aix-en-Provence

Aix-en-Provence oferuje wyrafinowane doświadczenie wielkanocne w dniach 28 marca – 12 kwietnia, za sprawą renomowanego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Klasycznej. W 2026 roku wystąpią czołowe orkiestry, w tym Filharmonia Monachijska, a wydarzenie pozostanie jednym z najbardziej prestiżowych spotkań muzycznych w Europie w okresie Wielkanocy.

Wyspy greckie i ortodoksyjna Wielkanoc

Na wyspach greckich prawosławna Wielkanoc, obchodzona w Wielkim Tygodniu od 5 do 12 kwietnia 2026 roku, generuje drugą falę popytu na podróże. Spektakularne nocne ceremonie Zmartwychwstania, fajerwerki, procesje przy świecach oraz wspólne uczty tworzą jedno z najbardziej autentycznych i emocjonujących doświadczeń wielkanocnych w Europie.

