Wspomnienia przyciągają Polaków na Węgry. Niemal połowa z nich rozważa wyjazd do tego kraju

W zestawieniu preferowanych kierunków turystycznych Polaków w Europie pierwsze miejsca wciąż zajmują kraje nad Adriatykiem, takie jak Chorwacja czy Czarnogóra, jednak Węgry wciąż pozostają jednym z ważnych kierunków rozważanych przez podróżnych z Polski. Z badania wynika, że 46% respondentów bierze pod uwagę wyjazd do tego kraju w celach wypoczynkowych. Główną barierą przy wyborcze Węgier jako destynacji pozostaje niska świadomość oferty turystycznej.

Doświadczenia z przeszłości jako główny wyznacznik wyjazdu na Węgry dla Polaków

Badanie pokazuje wyraźną zależność między wcześniejszą wizytą na Węgrzech, a gotowością do ponownego wyjazdu. Osoby, które miały już okazję odwiedzić ten kierunek w przeszłości, znacznie częściej deklarują chęć powrotu. Pozytywny obraz Węgier budują również doświadczenia przekazywane w rodzinach. Aż 86% respondentów wskazuje, że wspomnienia z wcześniejszych podróży lub opowieści bliskich wywołują pozytywne skojarzenia z tym krajem jako miejscem wypoczynku. Szczególną rolę w tych wspomnieniach odgrywa Balaton. Z badania wynika, że 48% badanych miało z nim bezpośredni kontakt w dzieciństwie, w wieku nastoletnim lub w dorosłości, bądź zna to miejsce z relacji rodziców i dziadków.

- W przypadku Węgier bardzo silnie działa efekt znajomości kierunku. To kraj bliski kulturowo i geograficznie, do którego wielu Polaków już kiedyś podróżowało lub zna go z rodzinnych historii. Dzięki temu bariera decyzji o wyjeździe jest znacznie niższa niż w przypadku nowych destynacji. Widzimy, że Węgry są dla Polaków kierunkiem, do którego chętnie się wraca, często już z własną rodziną czy przyjaciółmi – mówi Lajos Labossa, dyrektor ds. marketingu i komunikacji Hunguest Hotels.

Co buduje pozytywne skojarzenia z Węgrami?

Na pierwszym planie pojawia się Budapeszt, który dla ponad co trzeciej osoby stanowi wizytówkę kraju i naturalny punkt odniesienia przy planowaniu wyjazdu. Tuż za nim pojawiają się elementy związane ze stylem życia i przyjemnością podróżowania – dobra kuchnia, Balaton czy malownicze krajobrazy. W dalszej kolejności wskazywane są wina i winnice, które coraz częściej stają się pretekstem do odkrywania mniej oczywistych regionów Węgier.

Węgry wywołują przede wszystkim emocje związane z odkrywaniem i odpoczynkiem. Niemal wszyscy badani wskazują na ciekawość i chęć poznania tego kraju, a niewiele mniej osób postrzega go jako miejsce ciepłe, przyjazne oraz sprzyjające relaksowi. To także destynacja kojarzona z dobrym jedzeniem i spokojem, czyli tymi elementami, które dla wielu osób są dziś kluczowe przy wyborze wyjazdu.

Węgry z dużym potencjałem wśród polskich turystów

Blisko dwie trzecie osób rozważających podróż deklaruje, że taki wyjazd jest prawdopodobny lub bardzo prawdopodobny w ciągu najbliższych dwóch lat. Wśród potencjalnych kierunków dominują Budapeszt i Balaton, które wskazuje ponad połowa badanych. Na kolejnych miejscach znajdują się Hajdúszoboszló oraz Eger, osiągające wyniki na poziomie kilkunastu procent, co potwierdza ich rolę jako destynacji drugiego wyboru, uzupełniających najważniejsze turystyczne symbole Węgier.

- Z naszej perspektywy szczególnie ważne jest to, że wraz ze wzrostem zainteresowania kierunkiem rośnie również znaczenie jakości bazy noclegowej. Polscy turyści zwracają dziś dużą uwagę na stosunek jakości do ceny, lokalizację hotelu oraz dostęp do basenów czy stref wellness. W ostatnich latach standard hoteli na Węgrzech bardzo się poprawił, a oferta jest znacznie bardziej zróżnicowana niż jeszcze kilkanaście lat temu. Dzięki temu Węgry mogą dziś konkurować nie tylko bliskością czy kuchnią, ale także komfortem pobytu i nowoczesną infrastrukturą turystyczną – dodaje Lajos Labossa, dyrektor ds. marketingu i komunikacji Hunguest Hotels.

i Autor: Public Dialog/ Materiały prasowe