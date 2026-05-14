55% Polaków wciąż nie zarezerwowało letnich wakacji. Powód? Polowanie na najlepsze cenowe okazje

Gdzie spędzimy tegoroczne lato? Dla wielu z nas to pytanie wciąż pozostaje bez odpowiedzi. Aż 55% polskich podróżnych* wciąż nie zarezerwowało letnich wakacji – i choć blisko 40% aktywnie rozgląda się już za ofertami, pozostali w ogóle nie zaczęli jeszcze planować. Na drodze do wymarzonego urlopu często staje jednak budżet – co czwarty badany przyznaje, że to właśnie znalezienie najlepszej ceny jest na tym etapie największym wyzwaniem. Z myślą o tych podróżnych – którzy wciąż zwlekają z rezerwacją, bojąc się przepłacania – Skyscanner przygotował raport Smarter Summer 2026. Powstał on po to, aby pomóc przechytrzyć letnie cenniki, przywrócić radość z planowania i pokazać mnóstwo świetnych, nieoczywistych opcji na każdą kieszeń.

Dla wielu turystów planowanie letnich wakacji to nie tylko szukanie inspiracji. To sztuka radzenia sobie z konkretnymi przeszkodami: dostosowywaniem się do sztywnych terminów, koordynowaniem wyjazdów z innymi, unikaniem tłumów i – co najważniejsze – staraniami, by nie przepłacić w szczycie turystycznego sezonu. W dzisiejszych, coraz bardziej złożonych realiach podróżowania, przemyślane planowanie ma większe znaczenie niż kiedykolwiek.

Przechytrz koszty letnich podróży

Koszty pozostają głównym zmartwieniem wielu podróżujących – polscy podróżnicy szacują, że na loty podczas głównych zagranicznych wakacji wydadzą tego lata średnio 1 034 PLN na osobę. Kluczem do "przechytrzenia" letnich cen jest elastyczność, na którą może sobie pozwolić ponad 4 na 10 podróżnych z Polski. Ma to ogromne znaczenie, ponieważ otwartość na zmianę terminu lub kierunku potrafi znacznie obniżyć ostateczny koszt urlopu.

Do najlepszych i sprawdzonych trików Skyscanner należy: podróżowanie w tańszych tygodniach, wybieranie przystępnych cenowo alternatywnych kierunków oraz bieżące śledzenie cen lotów.

Wybór terminu urlopu to dla wielu z nas wciąż spora zagadka – aż 20% polskich podróżnych nie ma pewności, w jakich terminach kryją się największe oszczędności. Tegoroczny raport rozwiązuje ten dylemat i jednoznacznie wskazuje, że najkorzystniejszym momentem na letnie wyjazdy jest tydzień rozpoczynający się 24 sierpnia.

Co jednak w sytuacji, gdy nasze plany blokuje kalendarz szkolny lub sztywny grafik w pracy? Z takim wyzwaniem mierzy się 24% badanych. Raport udowadnia, że nawet wtedy można upolować doskonałe okazje. Weźmy pod lupę hiszpańskie miasto Alicante – kierunek, który od lat przyciąga tysiące Polaków. Zastosowanie zasady tańszego tygodnia znacząco obniża ostateczną cenę biletów. Zestawiając to ze średnim letnim kosztem lotu (802 PLN), czteroosobowa rodzina zaoszczędzi na podróży 576 PLN, które z powodzeniem będzie mogła wydać na miejscu.

Najpopularniejsze destynacje tego lata

Destynacja Najtańszy tydzień i średnia cena lotu Średnia cena lotu w miesiącach wakacyjnych Oszczędność Oszczędność dla czteroosobowej rodziny

Mediolan, Włochy 17 sierpnia 259zł 283 zł 24 zł 96 zł Valletta, Malta 31 sierpnia 505 zł 570 zł 65 zł 260 zł Nowy Jork, Stany Zjednoczone 31 sierpnia 2302 zł 2724 zł 422 zł 1688 zł Madera, Portugalia 24 sierpnia 1267 zł 1555 zł 288zł 1152 zł Alicante, Hiszpania 24 sierpnia 658 zł 802 zł 144 zł 576 zł Pełną listę najpopularniejszych destynacji można znaleźć w raporcie Smarter Summer 2026.

Warto pamiętać, że powyższe zestawienie prezentuje uśrednione koszty letnich wyjazdów. Rzeczywistość bywa jednak dla podróżnych jeszcze łaskawsza! Jeśli trzymamy rękę na pulsie i na bieżąco śledzimy oferty, bez problemu natrafimy na prawdziwe hity cenowe. Dzięki temu loty w obie strony z Polski do wielu popularnych destynacji można obecnie znaleźć za mniej niż 200 PLN, w tym m.in. do: Mediolanu, ceny biletów od 123 zł.

Przechytrz wakacyjne tłumy

Wakacyjne zdjęcia z zatłoczonych kurortów powoli tracą na uroku. Dziś ponad 80% polskich podróżnych uważa, że największą atrakcją jest wyjazd w miejsce, którego nie odkryli jeszcze ich znajomi, rodzina ani internetowi twórcy. Potrzeba bycia „tym pierwszym” jest wyjątkowo silna w pokoleniu Z – wskaźnik ten rośnie u nich do 85%, a blisko połowa (45%) młodych turystów najchętniej postawi tego lata na spokojną, alternatywną destynację.

Aby ułatwić podróżnym wyjście poza utarte schematy, tegoroczny raport ujawnia zestawienie największych „ukrytych perełek”. Jak powstała ta lista? Skyscanner przeanalizował wakacyjne wyszukiwania, znajdując kierunki, które wciąż nie są aż tak często wyszukiwane. Spośród nich

eksperci wybrali te najciekawsze – miejsca wciąż nieoczywiste, ale oferujące wszystko, czego potrzeba do spędzenia fantastycznych, pełnych wrażeń wakacji.

Top destynacje poza utartymi szlakami

Czedżu, Korea Południowa; aktualne ceny biletów od: 2903 zł Houston, Stany Zjednoczone; aktualne ceny biletów od: 3099 zł A Coruña, Hiszpania; aktualne ceny biletów od: 527 zł Cork, Irlandia; aktualne ceny biletów od: 334 zł Chengdu, Chiny; aktualne ceny biletów od: 2634 zł Luksemburg, Luksemburg; aktualne ceny biletów od: 316 zł Milos, Grecja; aktualne ceny biletów od: 1149 zł Bordeaux, Francja; aktualne ceny biletów od: 343 zł Montego Bay, Jamajka; aktualne ceny biletów od: 3097 zł 1 Casablanca, Maroko; aktualne ceny biletów od: 774 zł

Przechytrz wyzwania przy planowaniu wyjazdów grupowych

Wspólne wakacje z przyjaciółmi lub rodziną brzmią jak marzenie, ale faza planowania potrafi spędzić sen z powiek. Dowodzą tego zaskakujące deklaracje: dla 13% polskich podróżnych zorganizowanie takiego wyjazdu to większy stres niż planowanie wesela, a 14% uważa to za trudniejsze wyzwanie niż pierwszy dzień w nowej pracy. Gdzie leżą największe przeszkody? Schody zaczynają się przy prozaicznych kwestiach – dla 35% badanych kluczowym problemem jest ustalenie wspólnego budżetu, a 29% za prawdziwą zmorę uważa znalezienie noclegu, który zadowoli wszystkich. Aby nie tracić godzin na niekończących się dyskusjach, warto sięgnąć po sprytne rozwiązania. Filtry hoteli na Skyscanner działają w takich sytuacjach jak szybki kompromis – pozwalają błyskawicznie zawęzić wyniki do konkretnej ceny, konfiguracji pokoi, a nawet upewnić się, że obiekt ma basen czy opcję bezpłatnego odwołania rezerwacji. Co więcej, tegoroczny raport skutecznie łagodzi organizacyjny ból głowy, podpowiadając najtańsze alternatywne kierunki. To gotowa ściągawka miejsc, które gwarantują mnóstwo wrażeń, a jednocześnie pozwalają bez trudu utrzymać grupowy budżet w ryzach.

Top 10 alternatywnych destynacji tego lata

1. Gotennburg, Szwecja; średnia cena lotu tego lata: 305 zł

2. Tallin, Estonia; średnia cena lotu tego lata: 305 zł

3. Triest, Włochy; średnia cena lotu tego lata: 306 zł

4. Sofia, Bułgaria; średnia cena lotu tego lata: 323 zł

5. Kopenhaga, Dania; średnia cena lotu tego lata: 352 zł

6. Budapeszt, Węgry; średnia cena lotu tego lata: 354 zł

7. Wilno, Litwa; średnia cena lotu tego lata: 364 zł

8. Bergen, Norwegia; średnia cena lotu tego lata: 366 zł

9. Pula, Chorwacja; średnia cena lotu tego lata: 398 zł

10. Genua, Włochy; średnia cena lotu tego lata: 404zł

Skyscanner pozwala łatwo porównać stosunek ceny do jakości zakwaterowania: Gotennburg – przykładowe zakwaterowanie w czerwcu, 450 zł za dobę. Tallin – przykładowe zakwaterowanie w lipcu, 548 zł za dobę. Sofia – przykładowe zakwaterowanie w sierpniu, 552 zł za dobę.

Letnie wakacje to wyjątkowy czas, ale skoro 25% polskich podróżnych przyznaje, że znalezienie najlepszej ceny i uniknięcie przepłacania to ich największe wyzwanie, etap planowania wymaga dziś wyjątkowo dobrej strategii. Właśnie dlatego tegoroczny raport Smarter Summer ma za zadanie pomóc turystom w podejmowaniu pewniejszych decyzji o tym, gdzie i kiedy pojechać. Wykorzystujemy nasze wewnętrzne dane, aby wskazywać optymalne terminy wyjazdów, najbardziej opłacalne oferty i świetne alternatywne kierunki – mówi Kacper Trela, ekspert Skyscanner.

W dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości turystycznej, śledzenie cen na bieżąco oraz elastyczność względem terminu i kierunku wyjazdu to klucz do znalezienia najlepszych okazji. Co jednak najważniejsze, przed dokonaniem ostatecznej rezerwacji podróżni zawsze powinni sprawdzać aktualne zalecenia i komunikaty – dodaje ekspert.

Aby zapoznać się z pełnym raportem Smarter Summer i zyskać jeszcze więcej możliwości przy planowaniu urlopu, kliknij tutaj: https://www.skyscanner.pl/wiadomosci/raport-smarter-summer.

Jak zawsze, zachęcamy podróżnych, aby przed dokonaniem rezerwacji na bieżąco śledzili oficjalne komunikaty dla turystów oraz regularnie porównywali aktualne ceny na etapie planowania wyjazdu.