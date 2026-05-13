Ciepły weekend i nie wiesz, gdzie wyjechać? To miejsce na Opolszczyźnie tętni życiem

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-05-13 17:57

Gmina Gogolin na Opolszczyźnie: tu legenda Karolinki i śląskie tradycje (kroszonki, zabytki) łączą się z nowoczesnością. Od pól golfowych po tor Silesia Ring – to miejsce oferuje kulturę, naturę i dynamiczne atrakcje. Idealne na urlop. Gogolin to po prostu miejsce, które warto odwiedzić.

Gogolin centrum miasta
Gogolin Park pokoleń tężnia solankowa Gogolin pływalnia odkryta Gogolin ruiny piecy wapienniczych Gogolin boisko ze sztuczną nawierzchnią
Galeria zdjęć 15
  • Gmina Gogolin to wyjątkowe miejsce, gdzie śląska tradycja spotyka się z nowoczesnością, rozsławione legendą o Karolince i słynną piosenką.
  • Odkryj unikatowe kroszonki, zabytkowy dwupoziomowy kościół oraz malownicze "Szmaragd Opolskiej Ziemi" – świadectwa bogatej historii i natury.
  • Sprawdź, jak Gogolin łączy relaks z adrenaliną na torze Silesia Ring i polu golfowym, stając się idealnym miejscem dla każdego, kto szuka niezapomnianych wrażeń!

Gmina Gogolin – miejsce tradycji, kultury i nowoczesnych atrakcji

Gmina Gogolin to wyjątkowe miejsce na mapie Opolszczyzny, gdzie bogata historia i lokalne tradycje harmonijnie łączą się z nowoczesnością. Region znany jest przede wszystkim z legendy o Karolince i Karliku oraz słynnej piosenki „Poszła Karolinka do Gogolina…”, która rozsławiła Gogolin w całej Polsce i poza jej granicami.

To właśnie tutaj od pokoleń pielęgnowane są śląskie zwyczaje, folklor i rękodzieło. Gogolin słynie z misternie wykonywanych kroszonek – prawdziwych dzieł sztuki tworzonych na jajecznych skorupkach. Niezwykłe wrażenie robią także tradycyjne korony żniwne, będące co roku ozdobą gminnych dożynek i symbolem przywiązania mieszkańców do lokalnej kultury.

Symbole i zabytki Gogolina

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w gminie jest pomnik Karolinki i Karlika – symbol Gogolin i ważny element herbu miasta. Tuż obok znajduje się ręcznie malowana filiżanka oraz budynek Gminnego Centrum Kultury z Kioskiem Kultury, gdzie można kupić oryginalne, ręcznie wykonane pamiątki inspirowane regionalnym folklorem.

Warto odwiedzić również odrestaurowane piece wapiennicze, przypominające o wieloletniej historii przemysłu wapienniczego, który przez dekady odgrywał ważną rolę w rozwoju regionu.

Niezwykłą atrakcją jest także dwupoziomowy kościół w Malni – jedyny taki obiekt na Opolszczyźnie. Składa się on z zabytkowego drewnianego kościoła pw. św. Franciszka z początku XIX wieku oraz nowoczesnego kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, wybudowanego pod nim w 1978 roku.

Przyroda i miejsca pełne spokoju

Miłośnicy natury i aktywnego wypoczynku znajdą chwilę wytchnienia na Górze Szpicy – najwyższym wzniesieniu gminy, liczącym 256 m n.p.m. Z miejscem tym związana jest legenda o Białej Damie i Czarnym Psie, która dodaje temu zakątkowi wyjątkowego klimatu.

Szczególnym miejscem na mapie gminy jest również Kamień Śląski, określany mianem „Szmaragdu Opolskiej Ziemi” i zaliczany do grona najpiękniejszych wsi w Polsce. Znajduje się tam imponujący kompleks pałacowo-parkowy z Sanktuarium św. Jacka, a także Instytut Naukowo-Badawczy Sebastiana Kneippa oferujący wodolecznictwo i hipoterapię.

Sport, rekreacja i nowoczesność

Gmina Gogolin to także miejsce dla miłośników sportu i nowoczesnych atrakcji. Na terenie Kamienia Śląskiego znajduje się Karolinka Golf Park – jedno z najbardziej zielonych 18-dołkowych pól golfowych w Polsce.

Motoryzacyjnych emocji dostarcza natomiast Silesia Ring – jeden z najnowocześniejszych torów doskonalenia jazdy w kraju, przyciągający zarówno profesjonalistów, jak i pasjonatów motoryzacji.

Gmina pełna życia

Przez cały rok w gminie organizowane są wydarzenia kulturalne i sportowe o randze regionalnej i ogólnopolskiej. Koncerty znanych artystów, widowiska plenerowe, spektakle uliczne oraz liczne imprezy rekreacyjne sprawiają, że Gogolin chętnie odwiedzają turyści z różnych części Polski.

Gmina Gogolin to niewielka społeczność o ogromnym potencjale – miejsce przyjazne mieszkańcom, turystom i inwestorom. Trzykrotny laureat konkursu „Gmina Dobra do Życia” zachwyca niepowtarzalnym klimatem, bogactwem tradycji i nowoczesną ofertą wypoczynkową.

To miejsce, które naprawdę warto odwiedzić.

Polecany artykuł:

Rekordowa popularność city breaków, a pies i kot pełnoprawnymi pasażerami. Jak …
Quiz: Kwiatki bratki i? Oto arcytrudny test. Znasz polskie piosenki o kwiatach albo z kwitami w tle?
Pytanie 1 z 10
Zaczynamy od prostego tekstu, z którym poradzi sobie nawet przedszkolak. Radiowe Nutki w piosence „Kwiatki bratki” wspominają jeszcze o innych kwiatach „dla Malwinki, dla Dorotki”. Jakich?
Wakacje z historią w Nowym Sączu
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki