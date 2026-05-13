Maybelline NY ogłasza kolejne gwiazdy na Music Stories

Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-05-13 17:01

Marka Maybelline NY nie zwalnia tempa i ogłasza kolejną gwiazdę tegorocznej edycji festiwalu Music Stories. Do line-upu festiwalu dołączają Modelki – jeden z najgorętszych girlsbandów na polskiej scenie, które już 21 sierpnia wystąpią na Błoniach PGE Narodowego.

Autor: Maybelline/ Materiały prasowe

Po ogłoszeniu Żabsona czas na kolejną dawkę energii i kobiecej siły. Modelki wniosą na scenę świeżość, charyzmę i popowo-rapowy vibe, który idealnie wpisuje się w klimat Music Stories – wydarzenia, gdzie muzyka spotyka się z makijażem, a każdy może poczuć się jak gwiazda. 

Festiwal od lat przyciąga fanów nie tylko koncertów, ale także świata makijażu i trendów. Beauty strefy, inspirujące spotkania i wyjątkowa atmosfera sprawiają, że Music Stories to coś więcej niż klasyczny festiwal muzyczny – to przestrzeń do wyrażania siebie i zabawy bez ograniczeń. 

Pierwszy drop biletów będzie dostępny 8 czerwca o godzinie 12:00 w aplikacji Rossmann PL. Żeby zdobyć bilet trzeba dokonać zakupu produktów Maybelline NY za min. 99 zł w drogeriach Rossmann.  

Więcej szczegółów dotyczących biletów: https://www.rossmann.pl/mny-music-stories  

To jednak wciąż nie koniec ogłoszeń — przed nami kolejne nazwiska i atrakcje, które sprawią, że tegoroczna edycja będzie jeszcze bardziej spektakularna. 

