Rosyjska rakieta może spaść na Polskę. Ten obszar jest zagrożony

Rosyjska rakieta kosmiczna może spaść nad Polską. POLSA wydała ostrzeżenie

Polska Agencja Kosmiczna poinformowała o możliwym wejściu w atmosferę fragmentu rosyjskiej rakiety Sojuz. Chodzi o obiekt oznaczony jako FREGAT R/B, który waży około jednej tony. Według POLSA szczątki mogą przelecieć także nad Polską. Jak przekazała agencja, okno wejścia w atmosferę rozpoczyna się 16 maja o godz. 8.43 i potrwa do 17 maja do godz. 13.49 czasu polskiego. To właśnie wtedy istnieje ryzyko, że część obiektu nie spali się całkowicie i może spaść na ziemię. Obiekt został wyniesiony w kosmos 23 marca 2026 roku z rosyjskiego kosmodromu w Plesiecku. POLSA podkreśla jednak, że sam przelot nad Polską nie oznacza jeszcze, że szczątki na pewno spadną na nasze terytorium. Dokładne miejsce wejścia w atmosferę można określić dopiero na końcowym etapie lotu.

Zagrożony pas we wschodniej Polsce. Rozciąga się on od Giżycka na Mazurach po Krosno

Według obecnych prognoz zagrożony może być pas we wschodniej Polsce. Rozciąga się on od Giżycka na Mazurach po Krosno na Podkarpaciu. Wśród większych miast znajdujących się w tym obszarze są między innymi Białystok i Lublin. „Fragment rakiety FREGAT o masie ok. jednej tony ponownie wejdzie w atmosferę między 16 maja a 17 maja. Przelot m.in. nad Polską” – poinformowała Polska Agencja Kosmiczna. POLSA zapewnia, że sytuacja jest stale monitorowana. Informacje mają być na bieżąco przekazywane odpowiednim służbom i instytucjom. Agencja apeluje też, by korzystać wyłącznie z oficjalnych komunikatów i nie sugerować się niesprawdzonymi informacjami pojawiającymi się w sieci.

Fragment rakiety FREGAT (NORAD: 68537) o masie ok. 1t ponownie wejdzie w atmosferę między 16 maja, godz. 08:43 a 17 maja, godz. 13:49 czasu polskiego. Przelot https://t.co/3Ty3Frtytm. nad Polską. POLSA monitoruje #Reentry. #SSA #SST #SpaceSafety pic.twitter.com/0djosihmzv— Polska Agencja Kosmiczna (@POLSA_GOV_PL) May 14, 2026

