Majówka pod znakiem podróży. Polacy ruszają w świat, a Kraków detronizuje Warszawę

Dokąd na majówkę 2025? W tym roku, jak wynika z raportu Kiwi.com, Polacy najchętniej wybierają Włochy. Ale Chorwacja, do której zazwyczaj podróżujemy samochodami, jest coraz częściej wybierana także jako kierunek lotniczy.

Majówka na rekordowym poziomie

Wielkanoc zapoczątkowała trend wzrostowy, notując 60 proc. więcej rezerwacji niż w ubiegłym roku. Jednak majówka bije wszelkie rekordy! W porównaniu z poprzednim tygodniem liczba podróżujących wzrosła o 23 proc., a w porównaniu z Wielkanocą aż o 58 proc. Ogólny wzrost rezerwacji na majówkę w porównaniu z rokiem 2024 wyniósł imponujące 45 proc. Wygląda na to, że Polacy spragnieni są podróży i wykorzystują każdą okazję, by oderwać się od codzienności.

Kraków przejmuje stery

Po raz pierwszy w historii to krakowskie lotnisko stało się najpopularniejszym punktem startowym dla majówkowych wojaży Polaków korzystających z Kiwi.com, detronizując dotychczasowego lidera – Warszawę. Z pewnością warto przyjrzeć się bliżej ofercie także pozostałych lotnisk, które coraz śmielej konkurują z warszawskimi portami.

Włoski romans trwa, ale Chorwacja podbija serca

Włochy nie tracą na popularności i wciąż królują wśród najchętniej wybieranych kierunków. Rzym, Mediolan, Bari, Wenecja, Piza i Bolonia – te miasta kuszą swoim urokiem i bogatą ofertą kulturalną. Jednak prawdziwą gwiazdą tegorocznej majówki jest Chorwacja, która zanotowała oszałamiający wzrost popularności aż o 440 proc.

Spadki i wzrosty – co jeszcze mówią liczby?

Oprócz wzrostów i rekordów warto zwrócić uwagę na pewne spadki. Norwegia, która w ostatnich latach cieszyła się dużą popularnością, w tym roku odnotowała spadek o 17 proc. Wszystko wskazuje na to, że po zimie jesteśmy spragnieni cieplejszych i bardziej słonecznych kierunków.

Dobra wiadomość dla portfela

Na szczęście dla naszych portfeli, średnie ceny biletów lotniczych spadły, a loty międzykontynentalne są tańsze o 50 euro (około 214 zł) niż w ubiegłym roku. To doskonała okazja, by spełnić marzenia o dalekich podróżach.

Gdzie Polacy najchętniej spędzą majówkę?

Według danych Kiwi.com najpopularniejsze kraje wśród polskich podróżników to:

Włochy (wzrost o 154 proc.) Hiszpania (wzrost o 32 proc.) Wielka Brytania (wzrost o 7 proc.) Grecja (wzrost o 175 proc.) Francja (wzrost o 32 proc.) Chorwacja (wzrost o 444 proc.) Norwegia (spadek o 17 proc.) Dania (wzrost o 13 proc.) Malta (wzrost o 149 proc.) Turcja (wzrost o 11 proc.)

Najpopularniejsze miasta to kolejno: Rzym, Mediolan, Londyn, Paryż, Barcelona, Bari, Malaga, Palma de Mallorca, Zadar i Kopenhaga. Wschodzącymi gwiazdami są Wenecja, Piza, Bolonia i Alicante.

Kiedy ruszamy w drogę?

Najpopularniejszym dniem wyjazdu na majówkę jest środa, 30 kwietnia, tuż przed świętem pracy. Wielu Polaków wyruszy w podróż również 1 maja, a także we wtorek, 29 kwietnia. Badanie Kiwi.com pokazuje także, że relaks i odstresowanie to podstawowe motywacje podróżnicze Polaków. Ponad 75 proc. respondentów wskazało je jako główne powody wyjazdów w tym roku. Długi weekend majowy to idealna okazja, by naładować baterie i odpocząć od codziennych obowiązków.

