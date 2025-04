Plac Świętego Piotra w Watykanie gromadzi tłumy. Co się na nim znajduje i jaka jest jego historia?

Rozcieńcz z wodą i wlej do doniczki storczyka 1 raz w miesiącu, a pięknie rozkwitnie. Łodygi będą calutkie w kwiatach. Naturalna odżywka do storczyka

Plac Świętego Piotra znajduje się w sercu Watykanu i choć nie wygląda na tak pokaźny, może pomieścić kilkaset tysięcy wiernych. Wszystko jest zasługą wybitnego architekta Gian Lorenzo Berniniego, któremu powierzono przebudowanie placu w XVII wieku. W średniowieczu Plac św. Piotra był miejscem spotkań pątników pielgrzymujących do bazyliki zbudowanej na grobie pierwszego papieża.

Co znajduje się na Placu Świętego Piotra w Watykanie? Fontanny i geometryczna perfekcja

Plac Świętego Piotra, zaprojektowany przez Gian Lorenzo Berniniego w XVII wieku, to prawdziwe arcydzieło barokowej architektury. Jego eliptyczny kształt, otoczony kolumnadą składającą się z 284 kolumn i 88 pilastrów, tworzy iluzję otwartych ramion, symbolizujących Kościół, który przyjmuje wiernych z całego świata. Na szczycie kolumnady umieszczono 140 posągów świętych, dodających majestatu całej konstrukcji. Centralnym punktem placu jest egipski obelisk, który wznosi się dumnie na wysokość 25,5 metra. Przywieziony do Rzymu przez cesarza Kaligulę w I wieku n.e., obelisk był świadkiem męczeństwa św. Piotra. W 1586 roku papież Sykstus V przeniósł go na obecne miejsce, gdzie stał się symbolem triumfu chrześcijaństwa. Po obu stronach obelisku znajdują się dwie bliźniacze fontanny, zaprojektowane przez Carlo Maderno i Gian Lorenzo Berniniego. Dwie kamienne płyty, umieszczone po obu stronach obelisku, oznaczają punkty, z których kolumnada wydaje się tworzyć jeden rząd kolumn. To mistrzowskie wykorzystanie iluzji optycznej, które zachwyca do dziś.

Co dzieje się na Placu Świętego Piotra w Watykanie? Świadek ważnych wydarzeń historycznych

Plac Świętego Piotra był świadkiem wielu ważnych wydarzeń w historii Kościoła i świata. Odbywały się tu uroczyste msze, kanonizacje, beatyfikacje i inne ceremonie religijne. To tutaj papież przemawia do wiernych, przekazując im swoje przesłanie i błogosławieństwo. Plac Świętego Piotra jest także miejscem, gdzie papież celebruje najważniejsze święta chrześcijańskie, gromadząc tysiące wiernych z całego świata. Tutaj głowa Kościoła regularnie spotyka się z wiernymi podczas audiencji generalnych i specjalnych uroczystości. To na tym placu po śmierci papieża gromadzą się pogrążeni w żałobie wierni, a w trakcie konklawe oczekują na ogłoszenie nazwiska nowego zwierzchnika Kościoła. Po wyborze nowy papież udziela swojego pierwszego błogosławieństwa Urbi et Orbi ("Miastu i Światu") z balkonu Bazyliki Świętego Piotra.

Czy można wejść na Plac Świętego Piotra w Watykanie? Ile kosztuje wejście?

Plac Świętego Piotra pozostaje jednym z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych na świecie. Każdego dnia tysiące ludzi odwiedzają to miejsce, aby podziwiać jego piękno, pomodlić się i poczuć duchową atmosferę. Na plac można wejść za darmo o każdej porze dnia i nocy. Z Rzymu prowadzi do niego m.in. Droga Pojednania (Via della Conciliazione). Główne wejście znajduje się na końcu ulicy Via della Conciliazione, od zachodniej części ulicy Via Paolo VI.

