Nie żyje Papież Franciszek. Watykan potwierdził doniesienia [RELACJA NA ŻYWO]

Wiceprezydent USA JD Vance był jednym z ostatnich polityków, który spotkał się z papieżem Franciszkiem.

- Właśnie dowiedziałem się o śmierci papieża Franciszka. Jestem sercem z milionami chrześcijan na całym świecie, którzy to kochali. Byłem szczęśliwy, że mogłem się z nim wczoraj spotkać, mimo tego, że był bardzo chory. Zawsze będę pamiętał homilię, którą wygłosił na początku pandemii COVID, to było naprawdę piękne. Niech Bóg da odpoczynek jego duszy - napisał Vance na X.

I just learned of the passing of Pope Francis. My heart goes out to the millions of Christians all over the world who loved him.



I was happy to see him yesterday, though he was obviously very ill. But I’ll always remember him for the below homily he gave in the very early days…