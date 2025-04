Pogrzeb papieża Franciszka. Prywatna ceremonia za zamkniętymi drzwiami [RELACJA NA ŻYWO]

Tak wyglądał pochówek papieża. Ostatecznym miejscem spoczynku Ojca Świętego jest Bazylika Santa Maria Maggiore w centrum Rzymu.

Pope Francis' coffin has been entombed.



The Pope's final resting place is the Basilica of St. Mary Major in central Rome.



Hundreds of thousands of people lined the streets to watch as his coffin was brought from the Vatican to the Basilica.



