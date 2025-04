i Autor: Michał Rawa / Radio ESKA Pogrzeb papieża Franciszka: Polacy wśród tłumów na pl. św. Piotra! Wzruszające pożegnanie

W sobotnich uroczystościach pogrzebowych papieża Franciszka w Watykanie uczestniczyły tłumy wiernych z całego świata, w tym liczna grupa Polaków. Na Placu Świętego Piotra powiewały biało-czerwone flagi, a przed rozpoczęciem liturgii słychać było język polski. Dla wielu pielgrzymów z Polski był to bardzo osobisty moment pożegnania z papieżem Franciszkiem. Wśród zebranych dominowała młodzież, która szczególnie ciepło wspominała Światowe Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku, kiedy to Franciszek gościł w Polsce. Uroczystości pogrzebowe stały się okazją do wyrażenia wdzięczności i szacunku dla pontyfikatu papieża, który zapisał się w sercach wielu Polaków.