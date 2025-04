Plac Świętego Piotra został zamknięty! "Fala paniki" po SMS-ach

Obrona Cywilna rozesłała SMS-y z alertami o zamknięciu Placu Świętego Piotra. Co się stało? Jutro pogrzeb papieża Franciszka

Już jutro, 26 kwietnia o godzinie 10 odbędzie się pogrzeb papieża Franciszka. Od paru dni do bazyliki św. Piotra ustawiała się wielka kolejka wiernych chcących dostać się w pobliże trumny z ciałem Ojca Świętego. Tymczasem dziś po godzinie 17 plac Świętego Piotra został zamknięty, podobnie jak niektóre ulice prowadzące do Watykanu. Osoby nadal czekające w kolejce do trumny w bazylice mogą zostać, oni zdążą jeszcze pożegnać się z papieżem. Żadne nowe osoby nie mogą już jednak wejść na plac. W bazylice nadal są wierni, będą tam do 19. Jak podają włoskie media, komunikat w formie alertu rozesłany na telefony komórkowe wszystkich ludzi znajdujących się w Rzymie przez Obronę Cywilną wywołał początkowo panikę. Ludzie myśleli, że to alarm terrorystyczny. Okazało się, że chodzi o coś innego. To po prostu zaplanowane przygotowania do pogrzebu papieża Franciszka. Szef Obrony Cywilnej Fabio Ciciliano wyjaśnia, że nadanie alertu było konieczne, bo inaczej informacja nie dotarłaby do ogromnej rzeszy ludzi przebywających w Watykanie i okolicach. Ceremonia musi być starannie przygotowana, także, a może przede wszystkim pod względem bezpieczeństwa. Spodziewanych jest nawet 200 tysięcy ludzi, w tym 130 delegacji państwowych, także prezydenci, premierzy i koronowane głowy.

Papież Franciszek nie żyje. Zmarł w Poniedziałek Wielkanocny, 21 kwietnia

Papież Franciszek nie żyje - te tragiczne doniesienia obiegły świat w Poniedziałek Wielkanocny, 21 kwietnia. Ojciec Święty odszedł rano, choć jeszcze poprzedniego dnia błogosławił wiernych z balkonu Bazyliki Świętego Piotra. Jak ujawnił Watykan, przyczyną śmierci Ojca Świętego były udar mózgu, śpiączka i nieodwracalna zapaść kardiologiczna. Wierni i kardynałowie tłumnie przybywają do Watykanu. Oficjalne już informacje ze Stolicy Apostolskiej mówią o dacie pogrzebu Franciszka oraz terminu rozpoczęcia konklawe. Papież zostanie pochowany 26 kwietnia, w sobotę, zaś konklawe odbędzie się między 5 a 10 maja. Udział w pogrzebie zapowiedziało wiele delegacji, przybędą m.in. prezydent Polski Andrzej Duda, prezydent USA Donald Trump, prezydent Francji Emmanuel Macron.

Thousands of people continue to make their way to St Peter's to pay their final respects to Pope Francis. St Peter’s Basilica will stay open until 19.00 today however access to St Peter’s Square will close at 17.00. pic.twitter.com/KuHGWpYVzU— Wanted in Rome (@wantedinrome) April 25, 2025

i Autor: SE

