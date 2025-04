Kto przyjedzie na pogrzeb papieża Franciszka? Lista gości robi wrażenie

Jacy przywódcy przyjadą na pogrzeb papieża Franciszka? Andrzej Duda, Donald Trump, Wołodymyr Zełenski, książę William i setki innych

Pogrzeb papieża Franciszka odbędzie się 26 kwietnia, w sobotę o godzinie 10 na placu Świętego Piotra w Watykanie. Po mszy trumna z ciałem papieża zostanie przeniesiona do bazyliki Matki Bożej Większej, gdzie szykowany jest grób Ojca Świętego w jednej z bocznych naw. Watykan spodziewa się nawet 200 tys. gości. Wśród nich będą liczne delegacje państwowe. Kto przybędzie do Watykanu, by pożegnać zmarłego papieża? Jeśli chodzi o Polskę, to na uroczystościach pojawią się prezydent RP Andrzej Duda z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą i marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Wśród potwierdzonych gości są też prezydent Włoch Sergio Mattarella i włoska premier Giorgia Meloni. Udział zapowiedział także prezydent USA Donald Trump z małżonką Melanią. Przyjazd do Watykanu zapowiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, zaś Władimir Putin nie pojawi się na pogrzebie papieża Franciszka.

Prezydenci, premierzy, koronowane głowy, przedstawiciele Unii Europejskiej

Do Rzymu udadzą się także prezydenci Francji – Emmanuel Macron, Niemiec – Frank-Walter Steinmeier, Szwajcarii – Karin Keller-Sutter, Słowacji – Peter Pellegrini, Węgier – Tamas Sulyok, Litwy – Gitanas Nauseda, Łotwy – Edgars Rinkeviczs, Estonii – Alar Karis, Finlandii – Alexander Stubb, Mołdawii – Maia Sandu, Chorwacji – Zoran Milanovic, Cypru – Nikos Christodoulides oraz p.o. prezydenta Rumunii – Ilie Bolojan. Nie zabraknie również przywódców z Ameryki Południowej i Środkowej, takich jak prezydent Argentyny Javier Milei, Brazylii Luiz Inacio Lula da Silva, Dominikany Luis Abinader i Ekwadoru Daniel Noboa. Wśród szefów rządów, którzy potwierdzili swój udział w uroczystościach, są m.in. Olaf Scholz z Niemiec, Keir Starmer z Wielkiej Brytanii, Micheal Martin z Irlandii, Ulf Kristersson ze Szwecji, Petr Fiala z Czech, Bart De Wever z Belgii, Kyriakos Mitsotakis z Grecji oraz Rosen Żelazkow z Bułgarii. Portugalię będą reprezentować zarówno prezydent Marcelo Rebelo de Sousa, jak i premier Luis Montenegro. Na pogrzebie obecni będą także przewodniczący Komisji Europejskiej – Ursula von der Leyen, Rady Europejskiej – Antonio Costa i Parlamentu Europejskiego – Roberta Metsola.

Rodziny królewskie oddają hołd papieżowi Franciszkowi

W uroczystościach pogrzebowych wezmą udział także przedstawiciele europejskich rodzin królewskich. Do Rzymu przybędą król i królowa Belgów Filip i Matylda, król Szwecji Karol XVI Gustaw z królową Sylwią, a także król Hiszpanii Filip VI z królową Letycją. Obecność zapowiedział również następca tronu brytyjskiego, książę William, oraz norweski książę koronny Haakon i księżna Mette-Marit.

Azjatyckie delegacje na pogrzebie

Z azjatyckich przywódców obecność na pogrzebie papieża Franciszka potwierdzili prezydenci Filipin i Timoru Wschodniego – Ferdinand Marcos Jr. i Jose Ramos-Horta oraz wiceprezydent Tajwanu Chen Chien-jen (Stolica Apostolska jest jedynym państwem w Europie, które uznaje Tajwan). Nową Zelandię będzie reprezentował premier Christopher Luxon.

Papież Franciszek nie żyje. Zmarł w Poniedziałek Wielkanocny, 21 kwietnia

Papież Franciszek nie żyje - te tragiczne doniesienia obiegły świat w Poniedziałek Wielkanocny, 21 kwietnia. Ojciec Święty odszedł rano, choć jeszcze poprzedniego dnia błogosławił wiernych z balkonu Bazyliki Świętego Piotra. Jak ujawnił Watykan, przyczyną śmierci Ojca Świętego były udar mózgu, śpiączka i nieodwracalna zapaść kardiologiczna. Wierni i kardynałowie tłumnie przybywają do Watykanu. Oficjalne już informacje ze Stolicy Apostolskiej mówią o dacie pogrzebu Franciszka oraz terminu rozpoczęcia konklawe. Papież zostanie pochowany 26 kwietnia, w sobotę, zaś konklawe odbędzie się najprawdopodobniej między 5 a 10 maja.

