Otwarta trumna z ciałem papieża Franciszka wystawiona w kaplicy Domu Świętej Marty w Watykanie

Wierni mogą po raz ostatni spojrzeć na papieża Franciszka. Otwarta trumna z ciałem Ojca Świętego została wystawiona w kaplicy Domu Świętej Marty w Watykanie. Straż przy ciele Ojca Świętego pełni Gwardia Szwajcarska. Wkrótce trumna zostanie uroczyście przeniesiona do bazyliki Św. Piotra, gdzie Franciszkowi będą oddawać hołd wierni. Papież zostanie jednak pochowany w rzymskiej bazylice Matki Bożej Większej, czyli Santa Maria Maggiore. Za Spiżową Bramą obradują kardynałowie. Podejmą ostateczną decyzję w kwestii pogrzebu i daty konklawe. Według oficjalnych doniesień pogrzeb papieża odbędzie się 26 kwietnia. Choć zwykle papieże są chowani w bazylice Świętego Piotra, to Franciszek był wyjątkowo przywiązany do innej świątyni. W wybranej przez niego bazylice znajduje się słynny obraz Matki Bożej - Ocalenie Ludu Rzymskiego, przed którym papież często się modlił.

Papież zostanie pochowany 26 kwietnia, w najbliższą sobotę

Papież Franciszek nie żyje - te tragiczne doniesienia obiegły świat wczoraj, w Poniedziałek Wielkanocny. Ojciec Święty odszedł rano, choć jeszcze poprzedniego dnia błogosławił wiernych z balkonu Bazyliki Świętego Piotra. Jak ujawnił Watykan, przyczyną śmierci Ojca Świętego były udar mózgu, śpiączka i nieodwracalna zapaść kardiologiczna. Teraz wierni i kardynałowie coraz tłumniej przybywają do Watykanu. Oficjalne już informacje ze Stolicy Apostolskiej mówią o dacie pogrzebu papieża Franciszka. Papież zostanie pochowany 26 kwietnia, w sobotę, zaś konklawe według nieoficjalnych informacji ma odbyć się między 5 a 10 maja.

