Papieskie apartamenty opieczętowane i zamknięte! Co się wydarzyło?

Opieczętowanie apartamentów papieża Franciszka. Czerwona wstęga i pieczęcie. Skąd ta decyzja?

Papież Franciszek zmarł w Poniedziałek Wielkanocny w swoich apartamentach w Domu Świętej Marty. Mieszkał tam wraz z wieloma innymi duchownymi od samego początku pontyfikatu, apartamentu w Pałacu Apostolskim używając jedynie po to, by dostać się na balkon i pokazywać wiernym podczas modlitwy Anioł Pański. Franciszek wybrał Dom Świętej Marty, bo uznał, że takie rozwiązanie jest bardziej skromne i proste, a on zawsze podkreślał swój brak upodobania do wystawnego życia i pompy. Teraz Watykan pokazał zdjęcia i filmy, na których widać, jak papieskie pokoje są zamykane. Na mieszkanie papieża Franciszka w Domu Świętej Marty oraz jego apartament w Pałacu Apostolskim zostały nałożone specjalne pieczęcie! Co się dzieje? Dlaczego nałożono pieczęcie na papieskie pokoje? Jak się okazuje, jest to rutynowy zwyczaj, którego przestrzega się w przypadku śmierci głowy Kościoła. Nie jest to żadna wyjątkowa sytuacja. Na drzwiach apartamentów znalazły się czerwone wstęgi z watykańskimi pieczęciami.

Papież zostanie pochowany 26 kwietnia, w najbliższą sobotę

Papież Franciszek nie żyje - te tragiczne doniesienia obiegły świat wczoraj, w Poniedziałek Wielkanocny. Ojciec Święty odszedł rano, choć jeszcze poprzedniego dnia błogosławił wiernych z balkonu Bazyliki Świętego Piotra. Jak ujawnił Watykan, przyczyną śmierci Ojca Świętego były udar mózgu, śpiączka i nieodwracalna zapaść kardiologiczna. Teraz wierni i kardynałowie coraz tłumniej przybywają do Watykanu. Informacje ze Stolicy Apostolskiej mówią o dacie pogrzebu papieża Franciszka oraz terminu rozpoczęcia konklawe. Papież zostanie pochowany 26 kwietnia, w sobotę o godzinie 10, zaś konklawe według nieoficjalnych informacji między 5 a 10 maja.

