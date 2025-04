PILNE. Data pogrzebu papieża Franciszka i data konklawe! Nowe informacje

Data pogrzebu papieża Franciszka. Uroczystości najprawdopodobniej odbędą się 26 kwietnia. Podano też termin konklawe

Papież Franciszek nie żyje - ta informacja spadła na wiernych jak grom z jasnego nieba w Poniedziałek Wielkanocny. Chociaż Ojciec Święty od połowy lutego zmagał się z problemami zdrowotnymi, a w pewnym momencie nawet walczył o życie w Poliklinice Gemelli, to pokonał zapalenie płuc i wrócił do Domu Świętej Marty. Niestety, 21 kwietnia nadeszły niespodziewane w tej sytuacji i tragiczne informacje. "O 7.35 rano biskup Rzymu, Franciszek, powrócił do domu Ojca. Całe jego życie było poświęcone służbie Panu i Jego Kościołowi" - poinformował kard. Kevin Farrell, Kamerling Świętego Kościoła Rzymskiego. Jak ujawnił potem Watykan, przyczyną śmierci papieża Franciszka były udar mózgu, śpiączka i nieodwracalna zapaść kardiologiczna. Teraz wierni i kardynałowie coraz tłumniej przybywają na Plac Świętego Piotra. Wszyscy modlą się w skupieniu i wspominają Franciszka, ale też zadają sobie pytania o to, kiedy odbędzie się jego pogrzeb oraz konklawe. W nocy pojawiły się nowe doniesienia na ten temat.

Konklawe według również nieoficjalnych informacji ma odbyć się między 5 a 10 maja

Nieoficjalne jeszcze informacje ze Stolicy Apostolskiej mówią o dacie pogrzebu papieża Franciszka oraz terminu rozpoczęcia konklawe, podczas którego zostanie wybrany następca głowa Kościoła katolickiego. Papież Franciszek najprawdopodobniej zostanie pochowany 26 kwietnia, w sobotę, zaś konklawe według również nieoficjalnych informacji między 5 a 10 maja. Jeszcze dziś, 22 kwietnia kongregacja kardynałów ma podjąć ostateczne decyzje w tej kwestii. Purpuraci zbierają się dziś o godzinie 9. rano. Obecnie ciało Ojca Świętego znajduje się w kaplicy Domu Świętej Marty, w którym papież mieszkał od początku swojego pontyfikatu i gdzie zmarł. W testamencie papież napisał, że chce być pochowany w rzymskiej papieskiej bazylice Matki Bożej Większej (Santa Maria Maggiore) w skromnym grobie, życzenie to ma zostać spełnione.

Pope Francis will be buried in the Basilica of St. Mary Major in the Pauline Chapel, which houses the ancient icon of Maria Salus Populi Romani, as he requested in his Spiritual Testament.The Holy See Press Office announced that Dr. Andrea Arcangeli, the Director of the… pic.twitter.com/LqXEHgqzhj— Vatican News (@VaticanNews) April 21, 2025