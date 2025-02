PILNE. Stan papieża Franciszka się pogorszył! "Decydujące najbliższe godziny"

Stan papieża Franciszka pogorszył się, obustronne zapalenie płuc. "Il Messaggero" pisze, że decydujące będą najbliższe godziny i może dojść do niewydolności innych organów

Papież Franciszek jest poważniej chory, niż się początkowo wydawało! 89-letni Ojciec Święty od 14 lutego przebywa w klinice Gemelli, gdzie trafił z zapaleniem oskrzeli. Przedstawiciele Watykanu uspokajali, że Franciszek czyta gazety, je śniadanie i jest w dobrym humorze. Jednak niestety, mimo najlepszej opieki w prestiżowej klinice, od momentu przyjęcia do szpitala sytuacja nie polepszyła się, a pogorszyła. Teraz jest mowa nie o zapaleniu oskrzeli, a o innej chorobie. Papież Franciszek ma obustronne zapalenie płuc - poinformował Watykan 18 lutego wieczorem. "Kontrolna tomografia komputerowa klatki piersiowej, którą Ojciec Święty przeszedł dziś po południu, zalecona przez watykańską ekipę medyczną i zespół medyczny Polikliniki Gemelli, wykazała początek obustronnego zapalenia płuc, które wymagało dalszej terapii farmakologicznej" - głosi oświadczenie Stolicy Apostolskiej. Franciszek "dziękuje za bliskość, jaką odczuwa w tym momencie i z wdzięcznym sercem prosi, by nadal się za niego modlić" - ogłosił Watykan.

"Panuje oczywisty lęk, który nie gasi nadziei, ale potwierdza, że stan zdrowia papieża nie jest dobry"

Wszystkie spotkania papieża Franciszka i uroczystości z jego udziałem zostały póki co odwołane. Włoska prasa publikuje nieoficjalne doniesienia na temat stanu zdrowia Ojca Świętego i są one o wiele bardziej alarmujące, niż komunikaty Stolicy Apostolskiej. Najpierw "Politico" ujawniło niepokojące przecieki z kliniki: "Franciszek cierpi z powodu silnego bólu i prywatnie wyraził pewność, że tym razem nie uda mu się przeżyć". "La Repubblica" podkreśla, że doszło do pogorszenia stanu Ojca Świętego i zdradza niespokojne nastroje za Spiżową Bramą. "Panuje oczywisty lęk, który nie gasi nadziei, ale potwierdza, że stan zdrowia papieża nie jest dobry" - zaznacza. "Il Giornale" stwierdza, iż zapalenie płuc to diagnoza, której najbardziej się obawiano. Dziennik "Il Messaggero" pisze wprost - decydujące będą najbliższe godziny i istnieje także ryzyko niewydolności innych organów.

Autor:

Sonda Jak oceniasz instytucję Kościoła? Zdecydowanie pozytywnie Zdecydowanie negatywnie Raczej pozytywnie Raczej negatywnie

Despite being hospitalised with pneumonia, Pope Francis has maintained his nightly phone call since 9th October 2023 in which he phones Holy Family Catholic Church in Gaza. pic.twitter.com/MbOmlaI9hZ— Catholic Arena (@CatholicArena) February 19, 2025

Trzy słowa i rozmowa. Rozpoznasz, jakie to państwo? Pytanie 1 z 10 Verdun, Luwr, Pompidou USA Francja Belgia Następne pytanie