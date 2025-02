Watykan ogłasza wyniki badań papieża! "Złożony obraz kliniczny"

Papież Franciszek w szpitalu! Co dalej? Odwołali wszystkie wydarzenia, czekają na jedno!

Nowy komunikat Watykanu o papieżu. "Wszystkie kontrole dokonane do dnia dzisiejszego wskazują na złożony obraz kliniczny, który wymaga odpowiedniej hospitalizacji"

Stan zdrowia 89-letniego papieża Franciszka wciąż budzi zaniepokojenie. Ojciec Święty nadal jest chory. W piątek, 14 lutego trafił do szpitala z powodu ostrego zapalenia oskrzeli. Od tamtej pory przebywa w rzymskiej Poliklinice Gemelli. Jak początkowo informowała Stolica Apostolska, Franciszek przechodzi terapię farmakologiczną. Został przyjęty do szpitala "w celu przeprowadzenia niezbędnych badań diagnostycznych i kontynuowania w warunkach szpitalnych leczenia zapalenia oskrzeli, które wciąż trwa". Rzecznik Watykanu Matteo Bruni informował 15 lutego, że papież miał w szpitalu spokojną noc, a rano "zjadł śniadanie i przeczytał kilka gazet". Teraz pojawił się nowy komunikat na temat hospitalizacji głowy Kościoła katolickiego. Jak podali przedstawiciele Watykanu, odwołano środową audiencję generalną z udziałem Franciszka i niedzielną wizytę na Jubileuszu Diakonów. W kolejnym komunikacie watykańskie biuro prasowe podało, że papież nie ma gorączki, a jego stan jest stabilny, jednak prosi o modlitwę i sam się modli.

"Wyniki badań przeprowadzonych w minionych dniach i w dniu dzisiejszym wskazały na polimikrobiologiczną infekcję"

Komunikat dotyczy też wyników badań papieża Franciszka wykonanych w szpitalu. Mają one wskazywać na "złożony obraz kliniczny". "Wyniki badań przeprowadzonych w minionych dniach i w dniu dzisiejszym wskazały na polimikrobiologiczną infekcję dróg oddechowych, co zdeterminowało dalszą modyfikację terapii. Wszystkie kontrole dokonane do dnia dzisiejszego wskazują na złożony obraz kliniczny, który wymaga odpowiedniej hospitalizacji" - głosi oświadczenie Watykanu. Jak mimo wszystko informuje dyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni, papież jest w "dobrym humorze".

