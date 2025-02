Papież Franciszek nadal w szpitalu. Tysiące wiernych się modli, jest nowy komunikat

co się stało?

Co dalej z Ukrainą?

Nowe informacje na temat stanu zdrowia papieża Franciszka. Rzecznik mówił o nocy i dalszych planach

Niepokojące doniesienia na temat papieża Franciszka! Ojciec Święty nadal jest chory. W piątek, 14 lutego trafił do szpitala z powodu ostrego zapalenia oskrzeli. Nadal przebywa w rzymskiej Poliklinice Gemelli. Jak poinformowała Stolica Apostolska, Franciszek, który w tym roku skończy 89 lat, przechodzi terapię farmakologiczną. Mimo że tego samego dnia rano papież Franciszek przyjął na audiencji premiera Słowacji Roberta Ficę, to jeszcze tego samego dnia powiadomiono, iż został przyjęto do szpitala "w celu przeprowadzenia niezbędnych badań diagnostycznych i kontynuowania w warunkach szpitalnych leczenia zapalenia oskrzeli, które wciąż trwa". Teraz pojawił się nowy komunikat na temat hospitalizacji głowy Kościoła katolickiego. Rzecznik Watykanu Matteo Bruni poinformował dziś, w sobotę 15 lutego, że papież miał w szpitalu spokojną noc, a rano "zjadł śniadanie i przeczytał kilka gazet".

15 lutego pięć tysięcy wiernych modliło się w bazylice Świętego Piotra o zdrowie papieża Franciszka

Jak dodał rzecznik, dalsze decyzje dotyczące dalszego pobytu papieża Franciszka w szpitalu będą zależeć od tego, jak zareaguje na leczenie. Nie jest więc jeszcze pewne, czy Franciszek pojawi się na audiencji generalnej w niedzielę 16 lutego i czy odmówi modlitwę Anioł Pański. Tymczasem dziś, 15 lutego pięć tysięcy wiernych modliło się w bazylice Świętego Piotra o zdrowie papieża Franciszka. Wśród nich byli pielgrzymi, którzy przybyli do Rzymu na specjalną papieską audiencję, która z powodu stanu zdrowia Franciszka niespodziewanie została odwołana. Katechezę w bazylice Świętego Piotra poprowadził współpracownik papieża, ksiądz Enzo Fortunato. Papież w grudniu tego roku skończy 89 lat.

