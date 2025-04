Tak będzie wyglądał grób papieża. Poruszające szczegóły

Papież Franciszek przed śmiercią zaplanował swój pogrzeb i wybrał miejsce na grób. Nagrobek z kamienia liguryjskiego będzie w bazylice Matki Boskiej Większej

Papież Franciszek zmarł wczoraj, w Poniedziałek Wielkanocny rano, a zostanie pochowany w najbliższą sobotę, 26 kwietnia o godzinie 10. Już wiadomo, gdzie spocznie Ojciec Święty i jak będzie wyglądał jego grób. Franciszek pod koniec życia wyraźnie dawał do zrozumienia, że chce skromnego - jak na papieża - pogrzebu i grobu. W swoim testamencie zaplanował wszystko, mówił o tym nawet w wywiadach i pisał w książkach. Pragnął spocząć w wybranej przez siebie nawie rzymskiej bazyliki Matki Bożej Większej, czyli Santa Maria Maggiore i życzenie to zostanie uszanowane. Teraz podano nowe informacje. Grób Ojca Świętego zostanie wykonany z tak zwanego kamienia liguryjskiego, pochodzącego z Ligurii, miejsca pochodzenia włoskich przodków papieża - powiedział w telewizji RAI archiprezbiter-koadiutor tej świątyni, kardynał Rolandas Makrickas. Choć zwykle papieże są chowani w bazylice Świętego Piotra, to Franciszek był wyjątkowo przywiązany do innej świątyni. W wybranej przez niego bazylice znajduje się słynny obraz Matki Bożej - Ocalenie Ludu Rzymskiego, przed którym papież często się modlił. "Chciał mieć prosty grób", "grób z kamienia liguryjskiego" - powiedział RAI kardynał Rolandas Makrickas.

"Tam jest pokój, w którym przechowywane są kandelabry. To jest to miejsce. Kiedy przychodzi starość i ograniczenia, trzeba się przygotować"

Papież Franciszek kilka lat przed śmiercią wyznał, że przygotował już ze szczegółami własny pogrzeb. Ujawnił to w książkowym wywiadzie "Następca". Papież zapowiadał, że zamierza zmienić przepisy i odejść od pewnej odwiecznej tradycji, zgodnie z którą chowany był jeszcze Benedykt XVI. Podczas pogrzebu ciało nie będzie przykładowo wystawione na katafalku, tylko w trumnie. "Rozmawiałem z ceremoniarzem i wyeliminowaliśmy to i wiele innych rzeczy" - stwierdził wtedy Franciszek, wyrażając opinię, że dotychczasowe obrzędy papieskich pochówków były "przeciążone". Podkreślał, że zostanie pochowany w rzymskiej bazylice Matki Bożej Większej. Miejsce spoczynku Franciszka znajdzie się w pomieszczeniu za figurą Królowej Pokoju. "Tam jest pokój, w którym przechowywane są kandelabry. To jest to miejsce" - ujawniał papież. "Kiedy przychodzi starość i ograniczenia, trzeba się przygotować" - mówił wówczas papież, cytowany przez autorkę wywiadu dla meksykańskiej telewizji, watykanistkę Valentinę Alazraki.

