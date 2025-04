Andrzej Duda i Agata Duda jadą na pogrzeb papieża. Ekspert wyjaśnia, jak powinni się ubrać

Papież Franciszek zmarł 21 kwietnia, gdy katolicy całego świata obchodzili drugi dzień Wielkanocy. Ostatnie tygodnie były dla niego trudne, ponieważ w połowie lutego papież trafił do szpitala i spędził w nim ponad miesiąc. Wielu liczyło na to, że Franciszek wróci do pełni sił i zdrowia, papież pojawił się nawet jeszcze w wielkanocną niedzielę na balkonie bazyliki św. Piotra, by pobłogosławić zebranym na placu.

Niestety, w poniedziałek o 7:35 papież zmarł. Wiadomość przekazano kilka godzin później. Informację o śmierci papieża Franciszka przekazał oficjalnie kard. Kevin Farrell. To on odczytał komunikat dotyczący odejścia głowy Kościoła:

- Najdrożsi bracia i siostry, z głębokim bólem muszę ogłosić śmierć naszego Ojca Świętego. O godzinie 7.35 tego ranka biskup Rzymu Franciszek wrócił do domu Ojca.

Skromny pogrzeb papieża Franciszka w sobotę 26 kwietnia 2025

Smutne wydarzenie sprawiło, że uruchomione zostały specjalne procedury, a stery w Watykanie przejął tzw. kamerling, który organizuje obecną pracę Watykanu, sprawy związane z pogrzebem papieża oraz z nadchodzącą konklawe. Wszelkie procedury i przepisy dotyczące pogrzebu papieża są szczegółowo opisane, dzięki temu wiadomo, jak należy się zachowywać i jakie podejmować kroki po śmierci papieża. Pogrzeb Franciszka zaplanowany jest na najbliższą sobotę, czyli 26 kwietnia.

Pogrzeb papieża Franciszka. W ostatnim pożegnaniu udział wezmą Agata Duda i Andrzej Duda

Będzie to bardzo ważna uroczystość, która zgromadzi przedstawicieli wielu państw. Polskę reprezentować będzie para prezydencka: prezydent Andrzej Duda i pierwsza dama Agata Duda, a także delegacja parlamentarna. Wiadomo, że tak szczególne wydarzenie, jak papieski pogrzeb, jest obwarowane szeregiem przepisów. Wszystkie wynikają z zasad etykiety i protokołu dyplomatycznego. W takim przypadku nie może być mowy o pomyłkach. Dotyczy to także zaproszonych na smutną uroczystość.

Jak para prezydencka uniknie modowej gafy w czasie pogrzebu papieża? Projektant mody radzi

Super Express postanowił sprawdzić, jak do takiego wyjazdu do Watykanu, powinna przygotować się para prezydencka, czyli nasi przedstawiciele na pogrzeb. Ekspert od spraw mody, projektant Daniel Jacob Dali, przedstawił nam krótko, jak powinna przygotować się pierwsza dama Agata Duda i prezydent Andrzej Duda, jeśli chodzi o stronę wizualną i stylizacje. Co powinni założyć, by nie zaliczyć gafy?

Pierwsza dama na pogrzebie papieża musi uwzględnić kilka ważnych elementów podczas doboru stroju. Przede wszystkim jeśli postawi na spódnicę bądź sukienkę, to absolutnie długość kreacji musi być taka, by zakrywała kolana, a najlepiej, gdyby długość sięgała przed kostki. Ramiona również muszą być zakryte, a nakrycie głowy jest mile widziane, ale nie jest to wymogiem - zauważa Dali.

Jakich zasad dotyczących stroju powinni przestrzegać Andrzej Duda i Agata Duda? Chodzi o kolory i biżuterię

Zdaniem eksperta od mody, w związku z tym, że zmarły papież poprosił przed śmiercią o skromny pogrzeb, to i takie powinny być stroje zaproszonych gości. - Agata Duda powinna pojawić się w czerni i raczej zrezygnować z dodatków, jak biżuteria chyba, że byłyby to perły. Perły są symbolem smutku i żałoby, ponieważ kojarzą się ze łzami.

Jak zaś powinien wyglądać prezydent? - Andrzej Duda powinien założył czarny garnitur oraz krawat również w kolorze czarnym bądź ewentualnie w odcieniu szarości lub granatu - podsumowuje ekspert.

