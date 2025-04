Kim jest kamerling w Watykanie? Jakie ma zadania po śmierci papieża?

Śmierć papieża Franciszka

Kościół katolicki pogrążył się w żałobie. W poniedziałek wielkanocny rano podano informację o śmierci papieża Franciszka. Ojciec Święty Franciszek zmarł 21 kwietnia 2025 roku w wieku 88 lat. Ostatnie miesiące nie były dla niego łatwe. Wiele tygodni spędził w szpitalu, gdzie lekarze walczyli o jego zdrowie. Papież długo chorował, 4 lutego trafił do rzymskiej kliniki Gemelli, tam wykryto u niego obustronne zapalenie płuc. Z Watykanu codziennie przekazywano wieści o jego stanie, a te były niepokojące.

Jednak niedługo przez Wielkanocą papież opuścił klinikę, spotykał się z wiernymi, a w niedzielę wielkanocną pojawił się na balkon bazyliki Świętego Piotra na południowe błogosławieństwo Urbi et Orbi, czyli miastu i światu. Niestety, to było jego ostatnie publiczne wystąpienie.

Wiadomość o śmierci papieża podano w poniedziałek (21.04) około godziny 10:00. Jak przekazano papież zmarł rankiem:

- Najdrożsi bracia i siostry, z głębokim bólem muszę ogłosić śmierć naszego Ojca Świętego. O godzinie 7.35 tego ranka biskup Rzymu Franciszek wrócił do domu Ojca - powiedział kard. Kevin Farrell, który jest prefektem watykańskiej Dykasterii ds. Święckich, Rodziny i Życia, był bliskim współpracownikiem Franciszka.

Od 14 lutego 2019 roku kardynał Farrell jest kamerlingiem w Watykanie. Co to oznacza? To specjalna funkcja.

Kim jest kamerling w Watykanie?

Kamerling to kardynał wyznaczony do zadań specjalnych związanych ze śmiercią papieża albo z jego rezygnacją. To tzw. strażnik dobrej woli papieża. To on po śmierci głowy Kościoła zajmuje się sprawami bieżącymi w Watykanie, ale też organizuje pogrzeb papieża, a także konklawe.

Kamerling korzysta ze swoich uprawnień aż do wyboru nowego papieża, czyli przez cały okres sediswakancji (okres nieobsadzony).

To też on po śmierci papieża albo po rezygnacji niszczy pierścień Rybaka, jak również metalową matrycę, która służyła do opatrywania listów apostolskich ołowianymi pieczęciami.

To także kamerling ma uprawnienia, by notarialnie potwierdzić śmierci papieża, opieczętowuje apartament papieski oraz powiadamia kardynała wikariusza Rzymu o śmierci papieża.

Kamerling nadzoruje przygotowania do konklawe, czyli zgromadzenia kardynałów, które wybiera nowego papieża.

Kamerlingiem jest kardynał Kevin Farrell, co o nim wiemy?

Kardynał Kevin Farrell został kamerlingiem kilka lat temu. Pochodzi z Irlandii, urodził się w 1947 roku. W 2016 papież Franciszek mianował go prefektem nowo ustanowionej z dniem 1 września 2016 Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia. 9 października 2016 ogłoszono jego nominację kardynalską.