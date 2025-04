Franciszek, pierwszy papież z Ameryki Łacińskiej, nie żyje. "New York Times": Wrzący sprzeciw w średniowiecznym stylu

Papież Franciszek na ostatnich zdjęciach w Bazylice św. Piotra w Rzymie

21 kwietnia, o godz. 7.35 zmarł papież Franciszek - poinformował Vatican News. Papież miał 88 lat, wcześniej przez długie tygodnie chorował. Był leczony w poliklinice Gemelli na zapalenie oskrzeli, a następnie na obustronne zapalenie płuc. Choć jakiś czas temu opuścił szpital i kilka razy pokazał się publicznie, nie wrócił do dawnej formy. Zmarł w drugi dzień świąt Wielkanocy. Do końca pozostał aktywny. Jeszcze 20 kwietnia, w Niedzielę Wielkanocną papież pojawił się w głównej loży Bazyliki św. Piotra, aby udzielić błogosławieństwa Urbi et Orbi (łac. miastu i światu) na zakończenie mszy wielkanocnej, której przewodniczył kardynał Angelo Comastri, odprawionej na Placu Świętego Piotra w Watykanie. Wtedy też zostały mu zrobione ostatnie zdjęcia, które zobaczycie w galerii poniżej.

Ostatnie słowa papieża Franciszka były o nadziei i pokoju

Ostatnie słowa papieża Franciszka, które usłyszał świat to jego orędzie wielkanocne, odczytane wiernym 20 kwietnia w Rzymie.

"Zmartwychwstanie Jezusa jest fundamentem nadziei: począwszy od tego wydarzenia, nadzieja nie jest już złudzeniem. Jak wiele pragnienia śmierci widzimy każdego dnia w licznych konfliktach, które dotykają różnych części świata! Jak wiele przemocy widzimy często nawet w rodzinach, wobec kobiet czy dzieci! Ileż pogardy okazuje się niekiedy najsłabszym, zepchniętym na margines, migrantom!" - mówił w orędziu papież.

Papież Franciszek do wiernych: Pokój jest możliwy

Z odczytanego orędzia Franciszka mocno wybrzmiały słowa, że pokój jest możliwy.

"Chciałbym, abyśmy na nowo żywili nadzieję, że pokój jest możliwy! Niech z Grobu Pańskiego, z Kościoła Zmartwychwstania Pańskiego, gdzie w tym roku Wielkanoc jest obchodzona tego samego dnia przez katolików i prawosławnych, światło pokoju promieniuje na całą Ziemię Świętą i na cały świat (...) Zawieszenie broni, uwolnienie zakładników, udzielenie pomocy ludziom, którzy są głodni i chcą pokoju". (...) „Niech Zmartwychwstały Chrystus wyleje wielkanocny dar pokoju na udręczoną Ukrainę i pobudzi wszystkich zaangażowanych do kontynuowania wysiłków na rzecz osiągnięcia sprawiedliwego i trwałego pokoju" - brzmiały słowa Franciszka.

Papież odnosił się w ten sposób do Ukrainy, ale i innych miejsc na świecie, gdzie toczy się wojna, wymienił: Palestynę, Izrael, Liban i Syrię, Jemen, a także Południowy Kaukaz, Bałkany Zachodnie, Demokratyczną Republikę Konga, Sudan i Sudan Południowy, Sahel, Róg Afryki i region Wielkich Jezior.

"Żaden pokój nie jest możliwy bez prawdziwego rozbrojenia!"

W swoim orędziu wielkanocnym Franciszek wprost prosił, aby "zmartwychwstały Chrystus wylał wielkanocny dar pokoju na udręczoną Ukrainę" i zapewniał, że jest też blisko "całego narodu izraelskiego i narodu palestyńskiego".

W swoim ostatnim orędziu Franciszek mocno podkreślił także, że żaden pokój nie jest możliwy, jeśli nie ma wolności religijnej, nie ma wolności myśli i słowa oraz szacunku dla opinii innych osób.

"Żaden pokój nie jest możliwy bez prawdziwego rozbrojenia! Potrzeba zapewnienia przez każdy naród swej obrony nie może przerodzić się w powszechny wyścig zbrojeń".

Papież Franciszek nie żyje! Tragiczne doniesienia z Watykanu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.