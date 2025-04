Franciszek, pierwszy papież z Ameryki Łacińskiej, nie żyje. "New York Times": Wrzący sprzeciw w średniowiecznym stylu

"Pontyfikat walki o najmniejszych i wykluczonych z Kościoła"

21 kwietnia, w dniu śmierci papieża Franciszka, media na całym świecie wspominają go i przybliżają jego pontyfikat. Amerykański dziennik "New York Times" podkreśla mocno, że był to pontyfikat walki o najmniejszych i wykluczonych z Kościoła. "Franciszek zaciekle starł się z tradycjonalistami w swoim dążeniu do bardziej inkluzywnego Kościoła rzymskokatolickiego. (...) niestrudzenie opowiadał się za migrantami, osobami marginalizowanymi" - pisze "New York Times". Gazeta podkreśla, że Franciszek troszczył się też o środowisko, dbał o przyrodę i myślał o ochronie planety, co było nad wyraz nowoczesnym podejściem dla głowy Kościoła katolickiego.

"Przez cały swój 12-letni pontyfikat Franciszek był inicjatorem zmian, gdyż w 2013 r. odziedziczył pogrążony w chaosie Watykan po zaskakującej rezygnacji swojego poprzednika, Benedykta XVI, krzewiciela rzymskokatolickiego konserwatyzmu" - czytamy na łamach amerykańskiego dziennika.

New York Times: Franciszek stale kierował Kościół w innym kierunku

NYT podkreśla, że Franciszek stale kierował Kościół w innym kierunku, uzupełniając jego przywództwo zróżnicowanym gronem biskupów, którzy podzielali jego duszpasterskie, przyjazne podejście, gdy starał się otworzyć Kościół. co więcej, amerykańska gazeta wprost pisze o tym, że Franciszek miał wielu przeciwników w Kościele.

"Konserwatywni katolicy oskarżali go o osłabianie nauk Kościoła i nigdy nie przestali się przeciwko niemu buntować. Wrzący sprzeciw od czasu do czasu pojawiał się w niemal średniowiecznym stylu, mówiąc o schizmach i herezjach" - czytam na łamach NYT.

Franciszek rozczarował wielu liberałów w Kościele katolickim

Amerykański dziennik zaznacza przy tym, że Franciszek rozczarował także wielu liberałów w Kościele katolickim, którzy mieli nadzieję, że uda mu się wprowadzić postępową politykę.

"Jego otwartość na szczerą dyskusję ożywiła debaty na tematy od dawna tabu, w tym celibat księży, komunię dla osób rozwiedzionych, które zawarły nowe związki oraz większą rolę kobiet w Kościele. Chociaż otwierał drzwi do rozmów na takie tematy, zwykle wzbraniał się przed podejmowaniem poważnych decyzji" - konkluduje "New York Times".

Papież Franciszek nie żyje! Tragiczne doniesienia z Watykanu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.