Debata prezydencka "Super Expressu" to wydarzenie jakiego nie było! Udział w debacie potwierdzili wszyscy kandydaci! Zatem w studio Super Expressu zobaczymy 13 osób walczących o fotel prezydenta. Debatować będą: Rafał Trzaskowski, Karol Nawrocki, Szymon Hołownia, Sławomir Mentzen, Joanna Senyszyn, Krzysztof Stanowski, Magdalena Biejat, Adrian Zandberg, Artur Bartoszewicz, Grzegorz Braun, Marek Jakubiak, Maciej Maciak i Marek Woch. Co ważne, jeszcze w żadnej z debat nie było wszystkich kandydatów.

Reguły debaty prezydenckiej "Super Expressu"

Czas na poznanie konkretnych reguł spotkania. Debata wyróżniać się będzie przede wszystkim swoją formułą, do tej pory nie spotykaną w polskich mediach. To pierwsza taka debata, w której to nie dziennikarze, lecz sami kandydaci do najwyższego urzędu w Polsce będą zadawać sobie nawzajem pytania, będą też mieli czas na ripostę i polemikę.

Debatę poprowadzą Jan Złotorowicz wicenaczelny „Super Expressu” i Jacek Prusinowski, dziennikarz polityczny, którzy będą moderatorami czuwającymi nad przestrzeganiem czasu, neutralnością i porządkiem, nie będą zadawać pytań czy komentować.

w pierwszej rundzie kandydaci będą zadawać pytania bezpośrednio do swoich oponentów, zadający pytanie będzie miał na to 30 sekund, a pytany będzie miał 90 sekund na odpowiedź, będzie też 30 sekund na ripostę,

kandydaci staną ze sobą oko w oko, a miejscem ich spotkania będzie specjalna przestrzeń,

każdy kandydat kolejno „zaprasza na słowny pojedynek” trójkę różnych uczestników debaty. Każdej z wybranych przez siebie osób może zadać wyłącznie jedno pytanie,

dwie osoby, do których skierowane jest pytanie wybiera pytający, trzeci pytany zostanie wybrany w drodze losowania, losowanie odbędzie się wcześniej. Każdy może być wylosowany tylko jeden raz,

prowadzący mogą interweniować tylko w razie przekroczenia czasu

w drugiej rundzie przyjdzie czas na podsumowanie i oświadczenia, przedstawienie swojej wizji prezydentury i apel do wyborców, na które każdy z uczestników będzie miał na to 90 sekund.

i Autor: SE

Debata "Super Expressu" rozpocznie się o godzinie 18:00.

Wybory prezydenckie 2025 to najważniejsze wydarzenie polityczne roku. 18 maja czeka nas pierwsza tura wyborów, a dwa tygodnie później 1 czerwca, odbędzie się druga tura. W wyborach startuje trzynastu kandydatów, są to:

Adrian Zandberg - poseł, kandydat partii Razem,

Artur Bartoszewicz - ekonomista,

Grzegorz Braun - europoseł Konfederacji Korony Polskiej, wykluczony z Konfederacji,

Joanna Senyszyn - b. posłanka SLD,

Krzysztof Stanowski - dziennikarz

Karol Nawrocki - prezes IPN, popierany przez PiS,

Maciej Maciak - związany z Włocławkiem lider Ruchu Dobrobytu i Pokoju,

Magdalena Biejat - wicemarszkałkini Senatu, Lewica,

Marek Jakubiak - lider Federacji dla Rzeczypospolitej, poseł koła Wolni Republikanie,

Marek Woch - kandydat Bezpartyjnych Samorządowców

Rafał Trzaskowski - prezydent Warszawy, kandydat KO,

Sławomir Mentzen - lider partii Nowa Nadzieja, kandydat Konfederacji,

Szymon Hołownia - marszałek Sejmu, kandydat Trzeciej Drogi