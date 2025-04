Donald Trump tuż przed pogrzebem papieża Franciszka podszedł do trumny. Co się stało?

Prezydent USA Donald Trump wraz z żoną Melanią, tuż przed rozpoczęciem uroczystości pogrzebowych, otrzymali specjalne pozwolenie na wejście do Bazyliki Świętego Piotra. Tam, w skupieniu i zadumie, podeszli do trumny z ciałem papieża Franciszka, by w ciszy oddać mu hołd i pożegnać się ze zmarłym.

Donald Trump i Melania Trump w Bazylice Świętego Piotra

Telewizja Sky News udostępniła nagranie z tego wzruszającego momentu. Widać na nim, jak Donald Trump i Melania Trump podchodzą do trumny, pochylają głowy i przez krótką chwilę trwają w modlitwie. Gest ten, choć krótki, był wyrazem szacunku i uznania dla pontyfikatu papieża Franciszka.

US President Donald Trump and his wife Melania have been allowed inside St Peter's Basilica for a moment in front of the Pope's coffin ahead of the funeral. The Italian president Sergio Mattarella was also allowed in separately.

Podobny przywilej, jak informują media, otrzymał również prezydent Włoch Sergio Mattarella. On także miał możliwość prywatnego pożegnania z papieżem przed oficjalnymi uroczystościami.

Pogrzeb papieża Franciszka – świat żegna głowę Kościoła

Msza pogrzebowa papieża Franciszka, zaplanowana na 26 kwietnia o godzinie 10:00, zgromadziła w Watykanie delegacje z całego świata. Uroczystościom przewodniczył kardynał Giovanni Battista Re, dziekan Kolegium Kardynalskiego. Swój udział potwierdzili prezydenci wielu państw, m.in. Andrzej Duda, Sergio Mattarella, Javier Milei, Donald Trump oraz Wołodymyr Zełenski. Na pogrzebie zapowiedziano też rosyjską delegację, którą reprezentować ma minister kultury Olga Lubimowa.

Trumna z ciałem papieża Franciszka została wystawiona w Domu Świętej Marty, gdzie dostojnicy Kościoła mogli oddać mu ostatni hołd. Następnie, w uroczystej procesji, trumna została przeniesiona do Bazyliki Świętego Piotra, gdzie kardynał Kevin Farrell przewodniczył Liturgii Słowa.

W ceremonii bierze udział ponad 160 oficjalnych delegacji z całego świata, a także przedstawiciele innych wyznań, w tym imamowie, rabini oraz liderzy wspólnot protestanckich i prawosławnych. Po zakończeniu mszy odbędą się obrzędy końcowe przy trumnie, a następnie kondukt żałobny wyruszy do Bazyliki Matki Bożej Większej.

Po dotarciu do Bazyliki Matki Bożej Większej trumnę powita grupa ubogich i bezdomnych, co będzie zgodne z duchem pontyfikatu Franciszka, który zawsze podkreślał swoją bliskość z najbardziej potrzebującymi.