Trump i Zełenski złamali zasady na pogrzebie Franciszka?! Wyróżnili się z tłumu

Magdalena Biejat ma znaną mamę. To świetna specjalistka w swoim fachu

Co wiemy o rodzicach kandydatki na prezydenta?

Kim jest żona Sławomira Mentzena? Co o niej wiemy?

Pogrzeb papieża Franciszka w Watykanie to większości wiernych ważne wydarzenie. Wielu z nich zdecydowało się pojawić się na miejscu, by osobiście uczestniczyć w uroczystości i pożegnać biskupa Rzymu. Pojawiło się także wielu światowych liderów, między innymi Andrzej i Agata Dudowie, były Prezydent USA Joe Biden, Prezydent Niemiec Frank–Walter Steinmeier i Kanclerz Olaf Scholz, Prezydenci: Francji Emmanuel Macron, Brazylii Luiz Inacio Lula da Silva, Węgier Tamas Sulyok i Premier Viktor Orban, Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, Prezydent Włoch Sergio Mattarella i Premier Giorgia Meloni, przywódca Argentyny Javier Milei.

Wśród uczestników pogrzebu znaleźli się także obecny prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Uwagę zwraca strój obu polityków.

Zełenski znów to zrobił!

Wołodymyr Zełenski pojawił się na pogrzebie papieża z małżonką Ołeną Zełenską. Co ciekawe, prezydent Ukrainy nie założył garnituru tak jak politycy z innych krajów. Wybrał czarną koszulę z dużymi kieszeniami na piersi, czarna koszulkę pod spodem i czarne spodnie.

Warto podkreślić, że dla wszystkich gości wyznaczono surowe zasady dotyczące między innymi ubioru. Jeśli chodzi o mężczyzn, byli zobowiązani założyć czarne garnitury z czarnymi krawatami.

Co ciekawe, na brak garnituru Wołodymyra Zełenskiego zwrócono uwagę podczas jego wizyty w Białym Domu, gdzie spotkał się z Donaldem Trumpem i J. D. Vancem. wówczas między liderami wywołała się sprzeczka, która wywołała sporo komentarzy w globalnych mediach.

Trump ubrał się po swojemu

Donald Trump z kolei postanowił założyć nie czarny, a granatowy garnitur, co wyjątkowo rzucało się w oczy gdy stał pośród innych liderów ubrnych zgodnie z wymogami. Krawat z kolei dobrał kolorystycznie do garnituru, stawiając na błyszczący materiał.

Wydaje się, że obaj prezydenci złamali zasady, co do których nie miało być żadnych wyjątków. Mimo to mogli uczestniczyć w uroczystościach pogrzebowych.

W naszej galerii zobaczysz, jak wygadali Zełenski i Trump na pogrzebie papieża Franciszka w Watykanie:

Sonda Oglądałeś transmisję z pogrzebu papieża Franciszka? Tak Tylko fragmenty Nie