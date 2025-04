Debata Prezydencka „Super Expressu”, jakiej jeszcze nie było!

Hołownia zaprasza Trzaskowskiego do debaty. "To będzie sparing"

Trzaskowski, Nawrocki, Mentzen, Hołownia, Senyszyn, Biejat to tylko skromna częśc nazwisk, które wezmą udział w naszej debacie! Wszystkich 13 kandydatów zostało zaproszonych do udziału w walce o głosy Polaków! To może być najbardziej ognista debata tej kampanii!

Debatę poprowadzą wieloletni dziennikarze "SE": Jan Złotorowicz, zastępca redaktora naczelnego "Super Expressu" oraz Jacek Prusinowski, prowadzący "Sedno sprawy". Obaj są doskonale znani z programów "Super Expressu" i licznych debat, które wcześniej organizowaliśmy.

Debata przed wyborami prezydenckimi jakiej jeszcze nie było!

Obecność w debacie potwierdzili:

Adrian Zandberg - poseł, kandydat partii Razem, Artur Bartoszewicz - ekonomista, Grzegorz Braun - europoseł Konfederacji Korony Polskiej, wykluczony z Konfederacji, Joanna Senyszyn - b. posłanka SLD, Karol Nawrocki - prezes IPN, popierany przez PiS, Maciej Maciak - związany z Włocławkiem lider Ruchu Dobrobytu i Pokoju, Magdalena Biejat - wicemarszkałkini Senatu, Lewica, Marek Jakubiak - lider Federacji dla Rzeczypospolitej, poseł koła Wolni Republikanie, Marek Woch - kandydat Bezpartyjnych Samorządowców Rafał Trzaskowski - prezydent Warszawy, kandydata KO, Sławomir Mentzen - lider partii Nowa Nadzieja, kandydat Konfederacji, Szymon Hołownia - marszałek Sejmu, kandydat Trzeciej Drogi.

Reguły debaty. Tego jeszcze nie było!

Formuła zakłada dwie rundy pełne starć i emocji. W pierwszej kandydaci przepytują siebie nawzajem, będą mili też czas na riposty i polemiki. Druga – to krótkie, ale mocne, 90-sekundowe oświadczenia – czas na ostatnie ciosy i błyskotliwe podsumowania.

Gdzie i kiedy obejrzeć debatę "Super Expressu"?

Transmisja na żywo na se.pl, YouTubie Super Expressu oraz w telewizji internetowej Super Express TV. Debata rozpocznie się punktualnie o godz. 18:00.

Całe wydarzenie będzie też relacjonowane w social mediach. We wtorek – polityczne komentarze, analizy i gorące reakcje w programach „Super Expressu” na You Tubie: „Super Ring 7:50”, „Wieczorny Express”. Premierę będzie miało również specjalne wydanie programu „Komentery” Adama Federa!

Nie przegap! W poniedziałek zapowiada się polityczny wieczór, jakiego jeszcze nie było! Zarezerwuj czas, przygotuj popcorn i obserwuj, kto ma szansę zostać nowym prezydentem Polski!