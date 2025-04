Hołownia zaprasza Trzaskowskiego do debaty. "To będzie sparing"

Kim jest Maciej Maciak?

Maciej Maciak zaskoczył wiele osób, gdy pojawił się na debacie w Końskich. Krzysztof Stanowski, który również brał w niej udział, zapytał go wprost, kim jest. Jego poglądy zaś były bardzo stanowcze, a Szymon Hołownia wprost nazwał je prorosyjskimi. Co wiemy o tej kontrowersyjnej postaci? Kandydat pozostaje bardzo tajemniczy jeśli chodzi o życie prywatne, swoimi poglądami zaś dzieli się na swoim kanale Musisz to Wiedzieć w serwisie YouTube.

Maciej Maciak - ile ma lat, wykształcenie, wczesne lata

Maciej Maciak urodził się 30 sierpnia 1970 roku we Włocławku. Edukację średnią odebrał w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika we Włocławku. Następnie rozpoczął studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, których jednak nie ukończył. Przez dekadę, od 2009 roku, Maciej Maciak zarządzał lokalną telewizją CW 24tv. Stacja ta zakończyła działalność w 2019 roku. Jak sam podkreśla, doświadczenie w mediach dało mu unikalne spojrzenie na lokalne problemy i potrzeby mieszkańców.

Maciej Maciak - żona, dzieci, życie prywatne

Choć kandydat na prezydenta od lat dość szeroko przedstawia swoje poglądy na kwestie polityczno-społeczne, trudno znaleźć jakiekolwiek informacje na temat jego życia prywatnego. Nie wiemy więc, czy Maciej Maciak ma żonę i dzieci.

Maciej Maciak a Ruch Dobrobytu i Pokoju - próby sił w polityce

Maciak ma za sobą szereg prób zaistnienia w polityce na różnych szczeblach. W 2006 roku kandydował do sejmiku kujawsko-pomorskiego z listy Samoobrony RP, zdobywając 500 głosów. W 2018 roku po raz pierwszy ubiegał się o urząd prezydenta Włocławka, uzyskując 6085 głosów (14,13%). Jak sam przyznaje, "każdy start to cenne doświadczenie i okazja do rozmowy z mieszkańcami". W 2019 roku próbował bezskutecznie zarejestrować swoją kandydaturę do Senatu z ramienia KWW Bezpartyjni i Samorządowcy.

W 2022 roku Maciej Maciak założył społeczno-polityczny Ruch Dobrobytu i Pokoju (RDiP), którego został liderem. W wyborach parlamentarnych w 2023 roku KWW RDiP zarejestrował listy kandydatów w 11 okręgach do Sejmu oraz troje kandydatów do Senatu. Sam Maciak kandydował bezskutecznie na posła, zdobywając 1298 głosów (0,24%).

W 2024 roku Maciej Maciak ponownie ubiegał się o urząd prezydenta Włocławka, zdobywając 2558 głosów (7,42%). Ponownie kandydował bez powodzenia również do rady miasta. W 2025 roku zarejestrował swoją kandydaturę w wyborach prezydenckich.

Maciej Maciak jako kandydat na prezydenta 2025 - program wyborczy

Maciej Maciak przedstawia swoją wizję kraju, opartą na trzech fundamentalnych filarach: silnej gospodarce narodowej, rozbudowanej polityce socjalnej i dążeniu do pokoju na arenie międzynarodowej.

Wzmocnienie gospodarki w duchu patriotyzmu

Maciak stawia na rozwój rodzimej przedsiębiorczości, widząc w niej fundament silnej Polski. Jednym z kluczowych elementów jego programu jest ograniczenie wpływu zagranicznego kapitału. Planuje to osiągnąć poprzez wprowadzenie "wysokich i skomplikowanych podatków dla firm zagranicznych", co ma zachęcić je do inwestowania w inne kraje. Równocześnie, polscy przedsiębiorcy mogą liczyć na "uproszczenie i obniżenie podatków", co ma pobudzić ich rozwój i konkurencyjność.

Socjalne wsparcie dla obywateli

Kandydat dużą wagę przywiązuje do poprawy sytuacji materialnej Polaków. Proponuje "zwiększenie świadczeń socjalnych poprzez wprowadzenie państwowych bonów towarowych, które mogłyby być realizowane wyłącznie u krajowych przedsiębiorców". To rozwiązanie ma na celu podwójne wsparcie: zarówno dla obywateli, jak i dla rodzimego biznesu. Szczególną troską Maciak otacza emerytów, obiecując "podniesienie wysokości emerytur i zapewnienie dostępu do tanich surowców, takich jak woda, gaz i prąd".

Energetyczna niezależność i pokojowa dyplomacja

W kwestii bezpieczeństwa energetycznego, Maciak stawia na rozwój odnawialnych źródeł energii oraz budowę elektrowni szczytowo-pompowych. Jego celem jest "zapewnienie niezależności energetycznej kraju". Na arenie międzynarodowej, kandydat deklaruje dążenie do "aktywnej, propokojowej polityki zagranicznej, mającej na celu wzmocnienie bezpieczeństwa Polski i Europy oraz unikanie konfliktów zbrojnych".

Kontrowersje i wyrok skazujący

Karierę polityczną Maciaka naznaczyły również kontrowersje. W 2019 roku został skazany wyrokiem nakazowym na karę grzywny za znieważenie kontrkandydata na prezydenta Włocławka, Emanuela Kalejaiye, z powodu jego przynależności rasowej. Maciak zapowiedział wówczas, że wniesie skargę na wyrok sądu.

W naszej galerii zobaczysz Macieja Maciaka na debacie w Końskich:

Sonda Na kogo zagłosujesz w I turze wyborów prezydenckich 2025? Magdalenę Biejat Artura Bartoszewicza Grzegorza Brauna Szymona Hołownię Marek Jakubiak Macieja Maciaka Sławomira Mentzena Karola Nawrockiego Joannę Senyszyn Krzysztofa Stanowskiego Rafała Trzaskowskiego Marka Wocha Adriana Zandberga Na nikogo z nich Nie zamierzam iść na głosowanie